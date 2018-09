Dansk Folkeparti blev væk fra forhandlingerne

Niels Spittau fra Dansk Folkeparti så ingen grund til at møde op til forhandlinger med et parti, han ikke længere har tillid til overholder aftaler.

Budget 2019 Det er ikke unormalt, at et parti eller flere står uden for forliget, men at de helt bliver væk fra forhandlingerne, sker ikke særlig tit i dansk politik. Sådan var det med DF i år.

Af André Bentsen

Det var manglende tillid til Socialdemokratiet, der fik Dansk Folkeparti til at blive væk fra forhandlingerne om næste års budget.

Istedet lægger partiet nu op til at sige sige ja til enkelte elementer i det fremlagte forslag og derudover sige ja til emner, der af lovmæssige- eller aftalemæssige grunde naturligvis skal accepteres.

“Dansk Folkeparti har i de 17 år jeg har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kun i tre tilfælde undladt at deltage i det foreslåede budget, senest for mere end otte år siden,” siger Niels Spittau (O).

Ingen tillid til S

Sidste år var DF med i budgetforliget og aftalte mundligt under forhandlingerne, at visse emner efterfølgende skulle løses i fællesskab. Det mener partiet ikke de er blevet, og derfor har man nu valgt ikke være med.

“Først og fremmest en drøftelse af forbedrede muligheder for borgerinddragelse og ved brug af 17/4 udvalg, herunder det igangværende forsøg,” siger Niels Spittau.

“For Dansk Folkeparti er det ganske uacceptabelt, at socialdemokratiet ikke overholder de indgåede aftaler – også de der ikke er nedfældet,” siger han og fortsltter:

“Vi har modtaget en invitation til drøftelse af budget 2019, men takker nej, idet det vil være formålsløst, da vi ikke har tillid til at socialdemokratiet vil overholde de indgåede aftaler. Vi vil derfor meddele borgmesteren i god tid inden 2. behandlingen, hvilke dele af budgetforslaget vi kan tilslutte os.”