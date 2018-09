Chancefattigt opgør i Espelunden

Nul huller. Keeper Morten Bank og holdkammeraterne har holdt nullet to kampe i træk. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Dagens kamp mellem Avarta og Boldklubben Frem endte i en nulløsning. 'De grønne' kunne dog, for anden kamp i træk, notere sig et clean sheet.

Peter Benjaminsens tropper kunne i sidste opgør glæde sig over, at de langt om længe formåede at hente ikke bare tre point, men også et clean sheet (holde modstanderne fra at score). Den selvtillid det gav Avarta, at holde modstanderen fra at score, kunne spores i dagens kamp mod Frem.

Gæsterne fra Frem har fået opbygget en stabil defensiv i denne sæson og har kun indkasseret seks mål, mens Avarta har lukket 13 mål ind. Men de to holds defensiv fik neutraliseret alt det offensive, så det uafgjorte resultat aldrig kom i fare for de to hold.

I dommerens overtid opstod der alligevel dramatik, da Avartas midtbanespiller Emil Thomsen fik sit andet gule kort på få minutter. En tackling, dommeren vurderede var hård nok til, at Thomsen skulle have sit andet gule, men det var cheftræneren Benjaminsen ikke helt enig i.

”Jeg har svært ved at se situationen udefra. Jeg synes dog, og det siger jeg også til dommeren efterfølgende, at jeg ikke synes, der er nogle grund til at vise nogle ud i denne kamp,” siger Peter Benjaminsen.

For anden gang i træk

Avarta har haft svært ved at holde modstanderne fra at score, men for anden kamp i træk fik ‘De grønne’ lukket af i defensiven og kunne gå fra banen med endnu et clean sheet.

Et Avartahold, der er ramt på selvtilliden efter den svære sæsonstart, har godt af disse clean sheet, der kan det være starten på, at spillerne får mere ind på selvtillidskontoen.

”Der er ingen tvivl om, at når man hiver point ind på kontoen, lukker af bagude og samtidig ikke har tabt nogle kampe i streg, så giver det selvtillidig og jeg har stadig fuld tiltro til vores offensive spillere nok også skal komme på tavlen. Det er det næste vi bygger på,” fortæller Benjaminsen.