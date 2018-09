Bygger ny væg til glemt Heerup-værk

I den aktuelle udstilling ’Atombomber – Heerup & Den Kolde Krig’ kan det store værk opleves. Værket skulle efter sigende være det største, som Henry Heerup producerede. Foto: Brian Poulsen

heerup Efter et større detektivarbejde er det lykkes Heerup Museum, at få fingrene i et fem gange syv meter stort maleri til aktuel udstilling.

Af Christian Valsted

Heerup Museums aktuelle udstilling ’Atombomber – Heerup & Den Kolde Krig’ skildrer den kolde krig gennem Heerups kunst og kulturhistoriske genstande.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde med museet, Oplevelsescenter Vestvolden og Lokalhistorisk Samling.

Det tværfaglige samarbejde giver udstillingen en ny dimension. I forrige uge skrev vi, at et tonstungt missil er udstillingens blikfang. Den detalje passer, men vi fik ikke nævnt, at udstillingen også byder på et gensyn med et Heerup-værk, som ikke har set dagens lys i flere årtier.

Værket måler imponerende syv gange fem meter og er så stort, at Heerup Museum har været nødsaget til at bygge en falsk væg for at få plads til værket.

Gemt væk i en kælder

Heerup Museum har længe ledt efter det store billede og fandt det i kælderen under Kræftens Bekæmpelse.

For at finde ud, hvorfor det store værk har ligget gemt væk i kælderen på kræftens bekæmpelses hovedkontor, skal tiden i første omgang skrues tilbage til 1937, hvor der blev opført en radiumstation på Finsensinstitutet på Standboulevarden.

Finsensinstitutet var en selvejende institution i København, der blandt andet brugte radioaktivitet til at helbrede kræft. Da Radiumstationen blev indviet vandt Heerup en konkurrence og fik lov til at udsmykke en stor væg i Finsensinstitutets foyer.

”Det radioaktive skræmte i forhold til bomber, men man brugte også radioaktivitet til at helbrede kræft. I maleriet tog han fat i den dobbelthed,” fortæller museumsleder Anni Lave Nielsen om værket, der ikke har været vist siden 1981, hvor instituttet lukkede og blev sammenlagt med Rigshospitalet.

Efter lidt detektivarbejde lykkes det dog at finde frem til værket, der har været gemt væk i kassen lige siden, men som nu skal pryde Heerup Museum frem til den 27. januar 2019.

Heerup Museum er blevet tilbudt, at få lov til at beholde værket, men pladsmangel gør, at museet måske må takke nej til tilbuddet.

”Vi har simpelthen ikke pladsen til at opbevare det under de rigtige forhold. Engang i mellem er vi desværre nødt til at tage nogle pragmatiske beslutninger, men det er sjældent, vi gør det. Som regel siger vi ja til alt det Heerup kunst, vi får ind, men det er også sjældent, vi får værker ind, der måler syv meter,” siger

Anni Lave Nielsen.