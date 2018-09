Byens Aftenskole erklæret konkurs

Nu er Byens Aftenskole endegyldigt erklæret konkurs Foto: Brian Poulsen

Konkurs Den 11. september slukkede domstolen det sidste håb for Byens Aftenskole, der nu er endeligt erklæret konkurs.

Af André Bentsen

Tirsdag den 11. september blev der afsagt konkursdekret over Byens Aftenskole.

“Lukningen af RKA som jeg foretrækker at kalde skolen er en realitet og RKA er dermed ikke eksisterende mere,” siger Ivan Carlsen på vegne af det, der nu kan kaldes for dent tidligere bestyrelse.

“Det er sørgeligt, at en skole og et samlingssted, der for 65 år siden startede som Rødovre Kommunale Aftenskole, skulle ende sine dage på denne måde,” siger han.

Svært at lukke hul

Her på redaktionen hører møder vi mange frustrerede mennesker, der har betalt penge ind til kurser, de ikke kan deltage på, og som havde deres faste gang på skolen og et fællesskab, de ikke kunne finde andre steder.

Den følelser kan Ivan Carlsen godt genkende.

“Mange kursister vil føle et tomrum, som de nu på anden vis må prøve at udfylde,” siger han og tilføjer:

“Det var en surrealistisk oplevelse at erkende, at man skyldte 5,5 millioner kroner som man ikke kunne betale. Men samtidig var det også en lettelse, at overlade det videre forløb til kurator Boris Frederiksen fra kammeradvokaten (red: Advokatfirmaet Poul Schmidt).”

Mange har spurgt her på avisen, hvor man skal henvende sig, hvis man føler, man har krav til konkursboet.

Fremover skal du henvende dig til kurator eller indgive kravet via

hjemmesiden www.konkursportalen.dk

“Husk det er vigtigt, at opgive det samlede beløb I har indbetalt, samt dokumentation for indbetalingen,” siger Ivan Carlsen, med om et positivt resultat for de mange, som er ramt af denne ulykkelige sag.