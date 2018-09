Børnene spiser af legepladsen i Islev

På de mange nye ribsbuske kunne børnene allerede tage for sig af retterne. Til foråret forventer institutionen, at der er plukkemodne bær på alle buske. Foto: Red.

grønne fingre: I Børneinstitutionen Skibet er det sjovt at være småsulten på legepladsen. I sidste uge plantede institutionen 36 nye frugtbuske, som børnene kan hapse af efter behov.

Af Christian Valsted

Velkommen til fest, vi har plantedag,” siger 5-årige Birk, da han løber avisens udsendte i møde fredag formiddag. På legepladsen i Børneinstitutionen Skibet er børnene så småt begyndt at stimle sig sammen om de mange nye planter, der, bogstavelig, talt skal være med til at forsøde tilværelse på legepladsen.

”De her er sure,” siger en pige og skærer en grimasse, imens hun høfligt og med udstrakt hånd tilbyder undertegnede at smage to ribs, som hun har plukket på én af de mange nye frugtbuske.

Og ja, de ribs var bestemt til den sure side.

Leg og læring

I alt satte Børneinstitutionen Skibet 36 nye brombær-, solbær-, stikkelsbær og ribsbuske i jorden i fredags. Til næste forår skulle de mange planter gerne været vokset sammen til et levende hegn og i forældrebestyrelsen er Ida Høgstedt Danquah godt tilfreds med, at legepladsen får en helt ny dimension.

”Det er en forholdsvis ny legeplads, men pædagogerne synes, at de manglede buske, som børnene kunne se vokse og samtidig smage på. Derfor søgte vi i forældrebestyrelsen om penge via Matas Miljøfond til planter på lege-

pladsen,” fortæller Ida Høgstedt Danquah, der, sammen med børn og pædagoger, gav et nap med, da planterne i fredags blev sat i jorden.

”De spiselige planter giver helt nye muligheder for leg og læring på legepladsen og jeg håber, at børnene kan få glæde af buskene i mange år fremover,” siger Ida Høgstedt Danquah om planterne, der er doneret af Matas Miljøfond.

Matas Miljøfond bidrager til, at børn kan lege i grønnere omgivelser, når de er i institution eller skole. Indtil videre har børn på mere end 2100 legepladser landet over fået buske og træer af fonden, der har eksisteret siden 1995.