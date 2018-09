Både sølv og bronze til SM

Valdemar Kromann Jensen og Hugo Rishøj i den sort-hvide-røde CK Fix trikot på podiet. Foto: Privat

cykelløb I weekenden blev der kørt Sjællandsmesterskaber i partidskørsel i cykelløb og de yngste gjorde sig flot bemærket med SM-medaljer.

Af Peter Fugl Jensen

Det er nærmest blevet en tradition, at CK Fix er på podiet, når der køres SM og det slog ikke fejl i weekenden, hvor der blev kørt partidskørsel i det kuperede terræn omkring Kirke Værløse.

Som de fleste, der bevægede sig udendørs i weekenden, formentlig bemærkede, så var der en strid vind, som gjorde løbet hårdt over de våde veje. Altså en maksimal hård SM-rute, så der blev næppe tid til at nyde de smukke omgivelser for rytterne.

Til gengæld kunne tre CK Fix’ere nyde udsigten fra SM-podiet, da de havde kæmpet sig i mål og efterfølgende fik trukket en medalje over hovedet.

Først var det den 10-årige Emma Sophie Nielsen, der, trods sin alder, kørte med i U13 pige klassen. Rødovrepigen kørte med Mille Estvan-Slonina fra Team Cycling Ringsted.

Emma Sophie Nielsen ses yderst til venstre.

De to 10-årige piger arbejdede godt sammen og cyklede sig ind på en flot andenplads, da de brugte 32 minutter og 48 sekunder på den 17 kilometer lange rute og havde mere end to minutter ned til parret på tredjepladsen.

CK Fix Eya Andreasson blev nummer fem med sin makker, Ida Ditlevsen fra Team Cyckling Ringsted og sidst.

Rent CK Fix par

Hos U13 drengene havde CK Fix et ’rent’ par med til start, nemlig de to holdkammerater Valdemar Kromann Jensen og Hugo Rishøj, der var sølle to sekunder fra en sølvmedalje, som blev kørt hjem af et par fra Næstved.

Kromann og Rishøj kørte den 17 kilometer lange rute på 29 minutter og 5 sekunder. Der var i alt otte par til start, men så alligevel ikke. For CK Fix Noah Mikkel Nielsen stod klar alene på startlinjen, da klubkammeraten og makkeren Karl Hofmann Andersen meldte fra på grund af sygdom. Alligevel kørte Noah alene på ruten og blev nummer syv ud af de otte deltagende par. Noah kom i mål i tiden 31:38.

I U15 klassen blev Tue Lindegaard Christiansen sammen med Marius Hobolth begge fra CK Fix nummer 6 og Adam Brandt Jakobsen og Luca Campagner blev nummer 14 og næstsidst.

Tidligere CK Fix-ryttere vandt

Rødovredrengen Gustav Wang, den højeste midten, er øverst på podiet, som bevis på sit SM-guld.

Hos U17 blev CK Fix parret Oskar Kromann Jensen og Daniel Lond nummer 7 og sidst, da de kørte den 17 kilometer lange rute i tiden 24:30. Vinderparret var med den tidligere CK Fix rytter Gustav Wang, der, med sin makker, kørte med en gennemsnitsfart på 46,56 km/t.

Hos U19 deltog Kasper Andersen og Tobias Lund Andresen, men de udgik på den 30 kilometer lange rute, hvor kun fem par gennemførte. Hurtigst var den tidligere CK Fix’er og rødovreborger Benjamin Hertz, der i dag kører for ABC. Benjamin og makkeren Frederik Egehus kørte de 30 kilometer med en gennemsnitsfart på 44,74 km/t.

I næste weekend afsluttes landevejsæsonen i Jylland.

Rødovredrengen Benjamin Hertz, den højeste midten, er øverst på podiet, som bevis på sit SM-guld.