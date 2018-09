820.000 kroner til eliteidrætten

Modtagerne af Team Rødovres penge 2018. Foto: Brian Poulsen

Team Rødovre Uden at røre en finger fik eliteidrætten supplerende penge til deres idrætslige hverdag. Kost var det ’varme’ emne i år, da flere klubber vil prioritere kostvejledning for at optimere deres idræt.

Af Peter Fugl Jensen

Første på scenen var Rødovre Håndboldklub.

De fik 75.000 kroner. Fordelt på et grundtilskud på 25.000 kroner og et bonusbeløbet ved oprykning til 1. division på 50.000 kroner.

Michael Eriksen, formand for RH

”Vi er jo glade for at være her i aften og vi vidste jo godt, vi ikke kunne få så meget som sidst, så det var forventet med et mindre beløb. Men 50.000 kroner i oprykningsbonus er et hårdt pres på så ungt et damehold, for den ældste er 23 år.”

”Men regner med, at herrerne til næste år kommer i spil til uddelingen, for vi har en stærk forventning om oprykning til 2. division med herrerne.”

Andet ‘hold’ på scenen var Avarta / Green Entertainment.

De fik 175.000 kroner. Fordelt på et grundtilskud på 125.000 kroner inkl. moms til forstærkning af truppen, samt til fastholdelse af fysisk træner og et bonusbeløb på 50.000 kroner ved kvalifikation til spil om oprykning til 1. division.

Vi nåede ikke at ’fange’ Avarta til en kommentar, inden de havde forladt Rødovregaard.

Rødovre Floorball Club blev tredje part, der fik glæde af pengene.

I alt 75.000 kroner. Fordelt på et grundtilskud på 50.000 kroner og et bonusbeløb på 25.000 kroner ved en placering i top 4 og deltagelse i slutspillet.

Niels Nielsen, bestyrelsesmedlem

”Med alle de ambitioner vi har, fra de helt små og op til eliten, har vi en kæmpe talentmasse og dem vil vi gøre det så godt for som muligt. Vi har jo en ekstrem stor stamme af spillere, som er inde omkring diverse landshold og det koster på økonomien. Så for at fastholde disse spillere, skal vi hverve de rigtige trænere – også fysiske trænere.”

”I dag kan man ikke klare sig alene på talent. Det her beløb betyder, vi får et frirum og ikke skal spare så meget på andre ting. Det kan også give mulighed for at få flere kampe i udlandet, eksempelvis til Sverige, som også koster penge.”

Fjerde på scenen er Rødovre Mighty Bulls.

I alt 350.000 kroner inkl. moms. Fordelt på 100.00 kroner til styrkelse af holdet, 30.000 kroners tilskud til forbedring af spillernes kost og 100.000 kroner til samarbejdet med fysisk træner Michael Myhre. Desuden bonus på 60.000 kroner inkl. moms for kvalifikation til kvartfinalerne samt en bonus på 60.000 kroner inkl. moms for kvalifikation til semifinalerne.

Bjørn Sørensen, direktør for Rødovre Mighty Bulls

”Vi vil bruge pengene til at fastholde vores fysiske træner og sikre vores spillere får en sund kost, som er en vigtigt del for spillernes fysik i dag. Kravene er generelt blevet større og vi skal være opdateret på rammerne omkring spillerne. Ellers skal vi jo se på eventuel tilgang omkring jul.”

Den femte på scenen var en udøver, nemlig Tobias Hyttel.

I alt 40.000 kroner til træningslejre i store taekwondo-nationer, som forberedelse til Tobias langsigtede mål, som er OL i Tokyo 2020 og til OL i 2024.

Tobias ilede ud af Rødovregård så snart overrækkelsen sluttede, for han skulle hjem og hente sin sportstaske, for han skulle nå en flyver til Beirut, hvor næste store internationale stævne foregår for den talentfulde kæmper.

Den sjette på scenen var Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

De fik i alt 40.000 kroner til fastholdelse af det nuværende høje niveau.

Thomas Madsen, sportschef i RSIK

”Endnu engang er vi hårdt ramt af spillerflugt, efter vi har udviklet en masse dygtige drenge, som har søgt udfordringer i andre Metal Liga klubber. Noget af det vi ønsker er, at vi med de her penge kan formalisere med RMB, hvordan vi kan holde på flere spillere. Der skal skabes et naturligt flow fra os til Mighty Bulls, som er vigtigt for os i fremtiden.”

Tilbage til taekwondo, for de næste på scenen var Hwarang Taekwondo Klub Rødovre.

I alt 40.000 kroner til videre udvikling af talentmassen, samt til fastholdelse af fysisk- og mental træner.

Også lederne fra Hwarang havde travlt, da de også skulle til Beirut.

Sidst på scenen var Islev Taekwondo Klub.

I alt 25.000 kroner. Til udvikling af talentmassen via bedste mulige træning og redskaber.

Ann Oxfeldt Olsen, formand for Islev Taekwondo Klub

”Pengene betyder, vi kan fortsætte med at fremme vores talenter, så vi kan få dem ud over landets grænser, som er et krav for at komme på landsholdet.”

”Pengene går til mental træning og kostvejledning og her er pengene en stor hjælp. Når man skal præstere sent på eftermiddagen, efter en lang arbejdsdag, har man brug for den rigtige kost. Det ser vi, som det vigtigste lige nu. Ellers er vi super beæret over, vi er kommet i betragtning igen i år.”