117 boliger godt på vej i Islev

Rejsegilde Solen skinnede, og det hjælper jo altid, når man beder håndværkere om at stoppe maskinerne for at lytte til taler. Men talerne er også på sin plads til et rejsegilde af den størrelse, som er på vej ved Islevgård.

Af André Bentsen

117 etageboliger og lidt erhverv er nu sendt ind i sin sidste etableringsfase med behørighed.

Forleden inviterede bygherren Rescale nemlig til rejsegilde på Rødovre Karreen, der ligger på Islevgård Allé ud til Slotsherrensvej.

Det var et uformelt og hyggeligt arrangement i strålende efterårssol, som afbrød den ellers hektiske aktivitet på pladsen med alt fra elementmontage til indvendige arbejder.

Tak for godt samarbejde

Direktør fra Rescale, Søren Palmelund, bød velkommen og takkede håndværkerne for at have lagt sig i selen og for at følge tidsplanen.

Fra projektet startede op i starten af året og til første etape skal stå færdig, går der nemlig kun 12 måneder. Noget der ifølge direktøren er flot for et projekt i denne størrelse.

Der lød desuden stor tak til Gråkjær, som opfører byggeriet, for et fantastisk samarbejde.

Han glædede sig over at have en dygtig og professionel samarbejdspartner med erfaring i at få projekter af denne størrelse i mål. Derefter takkede han til ingeniører og arkitekter fra AI, for at udfordre normen og være med til at finde utraditionelle løsninger.

Alle faggrupper i gang

Kører du forbi en af dagene, vil du kunne se masser af aktivitet på pladsen.

”Elementmontørerne arbejder på sidste etage og dæk i de sidste blokke. De første to blokke er færdigmurede og de indvendige arbejder er godt i gang. I næste måned afleverer vi to prøvelejligheder. Dermed er stort set alle entreprenører i gang samtidig, og der er pt. ca. 80 mand på pladsen samtidig”, fortæller regionsdirektør hos Gråkjær,” Claus Navntoft, som har det overordnede ansvar for pladsen.

Gråkjær opfører 117 lejligheder på i alt 10.500 m2 samt 300 m2 erhverv. Lejlighederne varierer fra 1-værelses studieboliger til familieboliger på op til 5 værelser, hvoraf de 44 lejligheder er i to plan. Byggeriet varierer i højden fra to til fire etager.

Ialt bliver der bygget 117 boliger og 300 m2 erhverv

på et areal svarende til 10.500 m2. Byggeriet skal stå færdigt i marts 2019.