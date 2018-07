Takker politiet for bandeindsats Boligselskaberne her i Kærene takker politiet for at have skabt ny tryghed i området.

Boligselskaberne her i Kærene takker politiet for at have skabt ny tryghed i området. Foto: Mathias Øgendahl

Bandekrig Alt tyder på, at politiet har sat en af bagmændene bag hashkrigen i Rødovre og Husum bag lås og slå. Nu takker boligselskaberne ordensmagten for den hurtige indsats, der har skabt ro i lokalområdet.

Af André Bentsen