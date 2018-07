Svanen fra banen genvandt DM

På loftet finder Michael den prikkede bjergtrøje frem til avisens udsendte. ”Jeg kørte i Dannebrog, da jeg vandt etapen i La Vuelta a España. Det var stort,” siger den lokale cykelrytter om trøjen, der kan hænger på vægtstangen.

Cykling Michael Mørkøv vandt i går DM-guld i linjeløb der blev kørt igennem 217,5 kilometer mellem Stubbekøbing og Nysted. Han vandt også DM i 2013.

Af Mike Hjulmand

Før denne sæson tog Michael Mørkøv valget om han ville til det mest vindende mandskab, Quick-step

Floors og har siden sæsonen begyndte været i tro tjeneste for sine kaptajner på Quick-step mandskabet.

Det er ved sjældne muligheder han får lov til at køre sine egne chancer, men DM er en af dem.

Her kan den hurtige rytter fra Rødovre udvide sit sejrs-CV.

“En af de bedste hjælperyttere man kan have,” har dendanske sportsdirektør fra Quick-Step Floors holdet, Brian Holm tidligere udtalt om svanen fra banen og dengang kørte Mørkøv altså ikke for det belgiske hold. Ham og de andre udenlandsprofessionelle er til start, med få ryttere i forhold til de andre danske hold. Mørkøv og hans danske holdkammerat Kasper Asgreen var altså kun to ryttere til at hjælpe hinanden set i forhold til Riwal CeramicSpeed der var hele 14 ryttere og det er en svær udfordring at vende hjem køre DM,

da standarden er rigtig høj hos de hjemlige ryttere.

”Jeg har kørt DM mange gange og det er aldrig bare med det ene ben man kører. De hjemlige hold og

ryttere har en høj standard og er svære at køre imod. Der er også situationer, hvor man må holde igen

selvom udbruddet ser farligt ud, så der ikke bruges for mange kræfter, nu hvor vi er to ryttere og de andre

er over ti,” lyder det fra den nye danske mester på landevej, Michael Mørkøv.

Michael Mørkøv var tilbage i 2013 iført den populære dannebrogs-trikot og havde som målsætning, at det

skulle ske igen efter dette års DM løb.

”Det har en stor betydning at køre i mesterskabstrøjen de kommende 12 måneder og der er enormt

meget stolthed forbundet med at skulle køre i den trøje. Det at køre først over målstregen er bare

en vild følelse og det er det vi alle træner efter hver dag. Jeg er utrolig stolt over, at Kasper Asgreen og jeg

formår at køre som vi gør og ende med at vinde over alle de stærke ryttere,” siger Mørkøv.

Vandt spurten over en af Riis drenge

På sidste omgang prøvet flere at køre væk fra feltet, men det hele blev samlet og i sidste sving blev spurten

startet. Michael Mørkøv var i direkte duel mod Niklas Larsen fra Bjarne Riis cykelhold, Team Virtu Cycling.

Niklas Larsen begyndte spurten tidligere end Mørkøv, men Mørkøv kom alligevel med og fik til sidst

spurtede forbi rytteren fra Team Virtu Cycling. Et kæmpe jubelskrig fra Michael Mørkøv da han var først

over målstregen og en enorm lettelse over, at han nu selv har tilføjet en sejr til Quick-Step Floors

mandskabet. Michael Mørkøv kører tit sammen med Elia Viviani, hvor Mørkøv har til opgave at placere

italieneren i den rigtige position forud for slutspurten. Viviani også blevet national mester i Italien og du kan

derfor se frem til at se et flot trøjematch næste gang når ’Svanen fra banen’ og Elia Viviani er i aktion

sammen. ’Svanen fra banen’ er et kaldenavn, som Mørkøv fik efter han i Tour De France 2012, på løbets

første etape fik tilkæmpet sig den prikkede bjergtrøje.

”Det er en stor forløsning på mange punkter og næsten 3 år siden jeg sidst vandt, som var på Frederiksberg

Allé. Følelsen at køre først over stregen er en kæmpe glæde og det er det vi alle træner for hver dag,

En ny sejr hver uge

Du kan ikke sige Quick-Step uden at tale om holdets rigtig mange sejrer, hver sæson. Allerede nu har holdet

50 sejrer for sæsonen og for Michaels vedkommende har der også været tanker på, om han kunne udrette

noget på så godt et hold, men det må man sige, at ’Svanen fra banen’ har gjort.

”Det har været et fantastiske skifte for mig, og jeg udvikler mig hvert år. Det var en kæmpe motivation, da

jeg skrev under med Quick-Step, men også en smule frygt for om jeg kunne gøre noget på så godt et hold,

men jeg er utrolig stolt over den sæson jeg har kørt indtil videre og jeg har fået rigtig meget ros,” udtaler

’Svanen fra banen’.

At vinde er en selvfølge på det belgiske hold, der også ville kunne stille med to enormt stærke hold næsten

til hvert løb, hvis de måtte.

”Det er helt fantastisk, at være en del af et så vindende hold. Jeg har selv prøvet det omvendt. Dengang jeg

kørte for Saxobank og vi kun havde otte sejrer. Nu kører jeg på et hold, hvor vi næsten allerede har nået 50

sejrer og der næsten tikker en sejr ind én gang om ugen,” fortæller Michael Mørkøv der også har et bud på

hvem der løber afsted med sejren i året Tour De France.

”Jeg tror på, at Jakob Fuglsang vinder,” lyder det kortfattet og præcist fra rytteren der de næste 12 måneder

kan iklæde sig dannebrogs-trøjen når han skal ud og cykle på landevejene verden over.