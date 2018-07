Stjernemøde i haven

Der var tændt op for den store havegrill og dækket op i haven til de mange mennesker, der nød det dejlige vejr, det gode samvær og den fælles interesse for Pigtrådsmusikken.

“Der blev jammet og på et tidspunkt var hele fire orkestre repræsenteret. Det var The Rocking Ghosts ved forsangeren John Andersen, The Mean Beats ved Steen Bergstrøm, som i sine unge dage spillede i det kendte The Hitmakers, Chimbo’s Revival ved den’Danske Bill Haley’, Ingvar Kristensen, samt husorkestret The Rockin Shads med Pelles Far Teddy Kelm på trommerne. En flot repræsentation af orkesternavne, som kunne have fyldt en koncertsal,” mener Holger Hagelberg.