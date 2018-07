Sølv til Rødovre i U19 enkeltstart

Foto: Jørgen Hertz

Cykling 16 årige Benjamin Hertz fra Rødovre, fik kørt sig til en flot sølvmedalje i U19 kategorien i enkeltstart.

Af Mike Hjulmand

16 årige Benjamin Hertz fra Rødovre der til daglig cykler for B&U, som CK-Fix også repræsentere. Det så længe ud til, at han ville vende hjem med en guldmedalje, men til trods for en stor gennemsnitsfart, endte det desværre ikke med guld. Rutens sidste rytter fik kørt hurtigere end Benjamin.

”Hos juniorerne blev der kørt en medalje hjem til Rødovre, da 16-årige Benjamin Hertz i U19 enkeltstarten vandt DM sølv. Han kørte de 24 km med en gennemsnitsfart på 46,6. Det var i lang tid hurtigste tid, så Benjamin sad længe i hot seat. Først den allersidste rytter på ruten, Jacob Hindsgaul fra Herning CK, formåede at køre hurtigere end Benjamin. Bronzemedaljerne gik også til en tidligere CK Fix rytter, Mads Rasmussen,” oplyser Gunver Sommer fra CK-Fix.