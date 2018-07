Politi lukker tryghedstelefon

LUKKER TRYGHEDSTELEFON: I alt ringede 17 borgere med tip og oplysninger til politiet blandt andet til de igangværende efterforskninger, eksempelvis om bilen her, der blev brugt ved skyderiet, men nu lukker politiet altså Tryghedstelefonen. Foto: Arkiv

LUKKER TRYGHEDSTELEFON: I alt ringede 17 borgere med tip og oplysninger til politiet blandt andet til de igangværende efterforskninger, eksempelvis om bilen her, der blev brugt ved skyderiet, men nu lukker politiet altså Tryghedstelefonen. Foto: Arkiv

Bandekrig Meget tyder på, at de anholdelser politiet har lavet i forbindelse med bandekrigen i Rødovre og Albertslund har virket. I hvert fald så meget, at man ikke vil forny visitationszonerne og lukker Tryghedstelefonen.

Af André Bentsen

Københavns Vestegns Politi forlænger ikke de to visitationszoner, som blev indført i dele af Albertslund og Rødovre den 8. juni.

“Vi mener ikke, at der aktuelt er grundlag for at forlænge visitationszonerne,” siger politidirektør Kim Christiansen.

Visitationszonerne blev indført efter to uafhængige skudepisoder om aftenen den 7. juni, blandt andet i Maglekær.

Gennem efterforskningen blev en 25-årig mand hurtigt identificeret som værende gerningsmand til skudepisoden i Albertslund og er nu varetægtsfængslet.

Fra Rødovre er fire mænd varetægtsfængslet af Københavns Politi efter et skyderi på Gadelandet i Husum.

De har relationer til en gruppering i Rødovre, som politiet vurderer er i konflikt med en gruppering i Husum om salget af hash i området.

Zonerne virker

Da der var borgermøde i Kærene om de vilde episoder, var der stor bekymring om, hvordan visitationszonen ville ramme beboerne i området, men umiddelbart tyder alt på, at zonerne virker tryghedsskabende og forebyggende.

Der har siden oprettelsen af visitationszonerne ikke være nye skudepisoder i Albertslund og Rødovre, og politiet vurderer, at visitationszonerne, tryghedsindsats og efterforskningen, herunder fængslingerne har haft en god effekt.

“Vi følger situationen tæt, og sker der en negativ udvikling, sætter vi de nødvendige indsatser i værk – for eksempel en ny visitationszone,” siger politidirektøren.

Politiet kan fortsat ifølge retsplejelovens bestemmelser visitere personer og ransage køretøjer i områderne, hvis der er mistanke om, at de fx er i besiddelse af våben eller narkotika.

Københavns Vestegns Politi har fortsat skærpet opmærksomheden i Rødovre og Albertslund og efterforsker fortsat skudepisoderne.

Tryghedstelefonen ophører

Som en del af den tryghedsskabende indsats i visitationszonerne oprettede Københavns Vestegns Politi også en midlertidig Tryghedstelefon.

Telefonen skulle give borgerne en yderligere mulighed for at kontakte de lokale betjente, som arbejdede i zonerne.

Med ophør af visitationszonerne lukkes Tryghedstelefonen indtil videre:

“Vi oprettede en hotline efter skudepisoderne på et ønske fra borgere, og får vi en ny situation, vil vi overveje at aktivere den igen,” siger politidirektør Kim Christiansen.

Som altid skal man ringe 114 til politiets servicecenter eller Alarm 1-1-2, hvis det er akut. Man kan også tippe politiet via app’en Politi eller via www.politi.dk