Ny borgerlig kandidat vil stoppe islamisering NY KANDIDAT: Til dagligt arbejder Claus Bøgh Svenningsen som Account Manager i en skandinavisk elhandelsvirksomhed og har tidligere en baggrund i hotel og rejsebranchen. Han er 27 år og privat bor han i Virum med sin kæreste.

Politik Til daglig bor Nye Borgerliges nye folketingskandidat i Rødovre i Virum, men det stopper ikke Claus Bøgh Svenningsen for at drømme om et godt valg på Vestegnen, når der snart er valg til folketinget, hvor han sammen med flere medkandidater, kommer til at repræsentere partiet i Københavns Omegns Storkreds.

Af André Bentsen