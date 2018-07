Nu kan du skyde dine venner for sjov

Nu kan du gå til e-sport på Højnæsvej. Foto: Brian Poulsen

E-sport Den 1. juli åbnede et helt nyt e-sports center i Rødovre, og det er blandt andet med 85 moderne maskiner til rådighed, som du kan bruge til at tæve dine venner i Fifa eller slå dem i Counter Strike.

Af Mike Hjulmand

E-sport stiger og stiger i popularitet, seneste er der kommet uddannelseslinjer på gymnasier, hvor du kan vælge e-sport. Flere topklubber indenfor sportsverdenen henter spillere til deres e-sports hold i kategorier som FIFA og Counter-Strike.

Nu kommer den store dille også til Rødovre i form af et splinternyt e-sports center, som åbner på Højnæsvej under navnet eSport Athletics. I eSport Athletics er det helt nyrenoverede lokaler og med hele 85 moderne maskiner til rådighed, bliver der ikke lige i første omgang kamp om pladsen, selvom det er populært.

Direktøren for det nye e-sportsprojekt i Rødovre, har store forventninger til, hvad der sker, når folk først begynder at strømme til.

”Med eSport Athletics vil vi skabe de bedste rammer for unge e-sport entusiaster ved at tilbyde udviklende, konkurrerende, sociale og trygge rammer med rene linjer. Hos os skal man have lyst til at komme igen, fordi der er gjort lidt ekstra ud af faciliteterne, husreglerne og servicen,” siger Jannis Ohrt, direktør i eSport Athletics.

Rødovre fortjener et e-sport center

Hos eSport Athletics er de glade for at kunne placere det nye e-sportscenter i Rødovre. De tre folk bag , Mathias Brandt Petersen, Jannis Brandt Ohrt og Jonas Brandt Petersen, kommer alle tre fra Vestegnen og benytter sig meget af de ting der sker i Rødovre.

Derfor var det også oplagt for dem, at det skal Rødovre deres e-sportscenter skulle være.

”Vi har valgt at placere os i Rødovre, fordi én af os bor i Rødovre og vi alle benytter os af de aktiviteter og arrangementer som Rødovre er gode til at afvikle for borgere og lokalmiljø. E-sport ruller ind over Danmark i øjeblikket, men har endnu ikke fundet rodfæste i Rødovre og det vil vi gerne lave om på. Vi mener e-sport også hører til her i Rødovre og vi vil bidrage til at få et veletableret e-sport miljø i Rødovre. Helt konkret gør vi det ved at etablere eSport Athletics, Danmarks nye esport center,” fortæller Jannis.