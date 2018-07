Løbeklubben løber mod lyset

På fredag går det løs igen. Denne gang er der fælles opvarmning foran 'Det gamle hundebad' fra klokken 16.15. Selve løbeturen går blandt andet forbi Danhustorvet. F Foto: Red og privat

motion Næste uges løbetur i den sociale løbeklub, ’Rødovre Lokal Løb’, er for de kunstinteresserede. Rødovre Kommune har investeret i lyskunst og springvand på Damhustorvet og det skal selvfølgelig nærstuderes iført løbesko.

Af Christian Valsted

Vi kipper med den kulturelle fane og inviterer til fælles løbetur fredag den 6. juli. Som altid mødes vi foran ølbaren ’Det gamle hundebad’ på Rødovrevej 79 og herefter vil det gå over stok og sten gennem Hendriksholm-kvarteret. Vi kan ikke afvise, at vi tager en lille afstikker til Hvidovre Kommune, men vi kommer hurtigt ind i Rødovre igen, for turens højdepunkt bliver Damhustorvet, der i sidste uge blev indviet efter forsinkelser der har været så lange, at det ville gøre selv en marathonløber forpustet. Men nok om det. Damhustorvet har fået et nyt kunstværk i form af to lysende søjler, opsat nye bænke og installeret et springvand, der både kan lyse og som styres automatisk efter trafikmængden på Roskildevej.

”En af grundene til, at vi startede løbeklubben var netop for at komme lidt rundt i byen og finde ruter, hvor vi oplevede kommunen samtidig med, at vi fik motion i godt samvær. Der er mange alternativer til turen rundt om Damhussøen,” siger løbeklubbens formand, ultraløberen Leon Skriver Hansen, der i forbindelse med sine mange træningspas oftest løber alene.

”For mig er det dejligt, at løbe sammen med andre i løbeklubben. Det giver noget socialt og mulighed for at tale med ligesindede løbere og udveksle erfaringer og røverhistorier,” siger Leon.

Klubben uden kvinder

Løbeklubben har eksisteret siden efteråret 2016 og selvom der har været kvinder med på løbeturene, er løbeklubben gået hen og blevet en mandeklub. Det vil vi gerne lave om på og derfor vil der til næste uges løb været et let opvarmningsprogram ved pilatesinstruktør

Karina Work. Hun vil med massagebolde stå for en let opvarmning af fødder, ankelled og ryg.

”Ved at stimulere fødder og ankelled er der større chance for, at undgå overbelastningsskader,” fortæller Karina Work, der vil stå for en fælles opvarmning foran hundebadet klokken 16.15.

Om det kan lokke nye løbere til, og måske nogle kvinder, må tiden visse, men uanset, hvem der dukker op, anbefaler

Karina Work, at man tager løbeskoene af og varmer fødderne op.

”Det er skadesforbyggende og det er der også mange mænd der kan se værdien i,” siger hun.

Som altid afsluttes løbeturen med en øl og hygge på ’Det gamle hundebad’.

Pilatesinstruktør Karina Work sørger for opvarmning inden løbeturen

den 6. juli. Opvarmningen begynder klokken 16.15.