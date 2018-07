Jan ved alt om Rødovre

Han har ikke noget kæmpe lager af lokalaviser liggende. Faktisk kun 10-15 stykker. De bliver nemlig skiftet ud hver uge, fordi nyhederne skal være aktuelle.

“Jeg har altid fulgt med i livets gang i Rødovre, hvor jeg kommer fra og har arbejdet det meste af mit liv, men –også de andre steder jeg har boet og arbejdet betyder meget for mig. Derfor samler jeg aviserne sammen og læser hver eneste linje. Og altså ikke kun artiklerne,” understreger Jan Varbæk.

“Jeg ser, når der er gode tilbud, og så kører jeg efter dem,” lover Danmarks måske nok mest loyale avislæser.

På arbejdet ved de godt, at han er lidt nørdet og derfor kommer der altid en frisk forsyning af aviser fra Taastrup og Roskilde med hjem derfra.

Kollegaerne spørger ham, hvorfor han ikke bare læser aviserne på nettet, men det er ikke det samme, mener Jan Varbæk.

Han holder altid øje med hvem der har fødselsdag og hvem der er gået bort.

“Man kender jo så mange i byen,” som han siger.

“Aviserne er mit andet liv. Min mand siger også, at du har de aviserne at holde af. Så han hjælper mig og kører til Glostrup og Gladsaxe for mig for at hente lokalaviserne der. Det er ren og skær information. Det er lidt nørdet, jeg ved det godt, men det er også en sjov hobby,” siger manden, der sikkert kunne slå deres lokaljournalist i en popquiz om Rødovre.

Hvad skal vi så gøre for at gøre din lokalavis bedre, synes du?

“I er allerede rigtig gode i Rødovre. Men det handler om at være rigtig lokale, så det skal I blive ved med at være. Måske butikkerne kunne gøre lidt mere ud af deres tilbud, så man kunne se, de adskilte sig fra de andre områder med lokale slagtilbud,” siger han og tilføjer:

“Ellers skal en god lokalavis kunne oplyse borgerne om de lokale ting og sætte fokus på nogle emner eller områder og så gå i dybden med dem. Det er Rødovre Lokal Nyt rigtig gode til, og jeg kan godt lide, når I tager temaer op og sætter fokus på dem, men jeg savner det gamle store papirformat fra dengang i gamle dage.”