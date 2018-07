I hælene på Erdogan

valgobservatør i Tyrkiet Den tyrkiske præsident kalder dem for terrorister og fjender af staten. Selv bruger kommunalbestyrelsesmedlem Peter Mikkelsen (Ø) et mindre demagogisk ordvalg om sin rolle som valgobservatør.

Af André Bentsen

Han er ofte en af dem der brokker sig mondænt, når det lokale demokrati ikke helt lever op til det glansbilledepapir det pakkes ind i, og sådan vil det fortsat være. Til gengæld vil Peter Mikkelsen fra Enhedslisten ikke bytte én eneste ting ud med det han så forleden, da han var valgobservatør i den Tyrkiske provins, Bingöl. Det skulle da lige være stemmeprocenten.

“Vores opgave var at observere og ved at være til stede lægge pres på dem, der eventuelt kunne finde på at snyde, fortæller Peter Mikkelsen.

Selvom han på forhånd var indstillet på lidt af hvert, var han alligevel rystet over den kolossale tilstedeværelse af militær udenfor valgstederne.

“Militæret må ikke gå ind på vagstedet, med mindre de bliver tilkaldt. I Rødovre ser vi politiet én eller to gange af fem minutters varighed på en valgdag. I Tyrkiet er ”ordensmagten” solidt tilstede hele dagen,” siger Peter Mikkelsen.

En anden ting, der adskiller valg i Bingöl og Rødovre er ledelsen af valgstederne, hvor vi i Rødovre har tradition for tilforordnede vælgere fra de politiske partier. I Bingöl er en stor del af de tilforordnede offentligt ansatte.

“Det skal i den forbindelse nævnes, at flere tusinder af offentligt ansatte er fængslet eller fyret for at have udtalt sig mod Erdogan. Jeg betvivler ikke de tilforordnedes loyalitet over for opgaven, og jeg så også vagsteder med tilforordnede udpeget af de politiske partier,” påpeger Peter Mikkelsen.

Før valget havde Erdogan udtalt, at de internationale observatører var fjender af staten og en slags terrorister og det gjorde det til en noget særlig oplevelse at holde øje med valget.

•Det er naturligvis ikke rart at blive overvåget. Vi fik fortalt, at vores opgave også var at registrere stemningen. Nogle steder blev vi tålt og fik de oplysninger vi bad om, men det var tydeligt, at ikke alle brød sig om vores tilstedeværelse. Andre steder blev vi modtaget med åbne arme med tydelige tegn på, at de var glade for, at vi var der. det blev sagt, at der kommet folk til valgsteder, fordi det var kendt, at der kunne være observatører tilstede,” fortsætter Peter Mikkelsen.

Man skal ikke komme fra et særlig demokratisk land for at gennemskue, at pressedækningen af præsident- og parlamentsvalget var præget af Erdogans og AKP kolossale magt. I hvert fald ikke, hvis man spørger Peter MIkkelsen.

“Både den elektroniske og den trykte presse beskæftigede sig næsten udelukkende med Erdogan og AKP, fortæller han og fortsætter:

“Derfor er det utroligt flot at det lykkedes for Enhedslistens søsterparti, HDP, at blive tredjestørst. Med en præsidentkandidat, der fører valgkamp fra fængslet og et parti, der har fået fængslet flere tusinde medlemmer er det sejt. Hvor mange partier i Rødovre kunne i mindre målestok tåle samme udfordringer,” spørger Peter Mikkelsen drilsk.