Hver dag åbner mindst én virksomhed i Rødovre

I Rødovre åbner der nye virksomheder som aldrig før.

Virksomhedsboom Ja selv, hvis der her i efteråret ’kun’ åbner halvt så mange nye virksomheder som hidtil, ender antallet af nye virksomheder, der grundlægges i Rødovre, langt over landsgennemsnittet.

Af André Bentsen

Der blev i første halvår af 2018 grundlagt 275 nye virksomheder i Rødovre Kommune. Det er langt flere målt på antallet af indbyggere end i de fleste andre danske kommuner.

Det viser nye tal, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket i CVR

Annonce

Faktisk svarer det til, at der i kommunen kom 8,8 nye virksomheder pr. 1.000 borgere i det første halvår, mens det tilsvarende antal nye virksomheder på landsplan var 7,5 pr. 1.000 borgere. Det viser nye tal fra CVR og Danmarks Statistik, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket og behandlet.

”Tallene viser, at man som iværksætter aldrig er helt alene, selvom man godt kan føle det, særligt når tingene ikke kører som smurt. Der er altid en i nærheden, som er i samme situation. I stedet for at gemme sig med sine udfordringer, skal man bruge disse mennesker, som er i nærheden til at få et solidt netværk af ligesindede, som man kan dele opture, nedture og udfordringer med,” siger Martin Thorborg, som har startet en lang række virksomheder og i dag er adm. direktør i Dinero.

”Man kan lære helt vildt meget af andre mennesker, og man kan ikke udvikle sin forretning, hvis ikke man bruger andre som sparringspartnere, der kan se på ens udfordringer med andre øjne. Derudover er det afsindigt vigtigt at have nogen at læne sig op ad, når man føler, at man er ved at vælte,” fortsætter han.

Mange fede idéer og store ambitioner

Det kan lyde som om, der hele tiden skyder nye virksomheder op, og folk står i kø for at springe ud som deres egen chef, men faktisk kun syv procent af danskerne intentioner om at kaste sig ud i iværksætteri. Dermed ligger Danmark under det generelle niveau i EU. Det viser Iværksætterundersøgelsen 2017, som Dansk Iværksætter Forening har udgivet.

”Personligt kunne jeg da godt ønske, at flere turde at tage springet ud i iværksætteri. Der sker noget med en, når man satser og kaster sig ud på dybt vand med et projekt, som man virkelig brænder for i stedet for bare at tage det stensikre valg med et 37-timers lønmodtagerjob, hvor man egentlig bare arbejder for at få løn,” siger Martin Thorborg.

”Jeg møder og hører fra et utal af seje iværksættere, som har nogle fede idéer og tanker og store ambitioner, og som ikke ser sig tilbage. Det er fedt, og det har jeg uendelig respekt for. For iværksætterne er med til at sikre, at udviklingen i Danmark ikke bare kører i hak, men at der hele tiden sker noget nyt” afslutter han.