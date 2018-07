Et år i helvede

Når Jens i dag tænker tilbage på den torsdag formiddag på toppen af IrmaByen, er det larmen der fylder og rumsterer i hovedet. Den øredøvende larm af isoleringsmateriale der brænder.

Et år efter Millioner af mennesker har set videoen af Jens, der omspændt af flammer fra et tag i IrmaByen bliver reddet i sidste øjeblik af en vågen kranfører. Jens slap med livet i behold, men har siden kæmpet med indre dæmoner, og kæmper stadig for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Af Christian Valsted

Den sorte røg står som en tyk søjle op fra taget og de meterhøje flammer æder sig grådigt hen over tagkonstruktionen. Den voldsomme tagbrand kan ses milevidt på den skyfri himmel og mens håndværkere begynder at stimle sammen på byggepladsen for at se hvad der foregår på taget af den 5. etagers høje bygning, er tagdækkeren Jens Myhre Larsen i gang med en kamp på liv og død.

Han er trangt op i en krog og overvejer at springe. Hvis flammerne rammer ham, hopper han. Hellere dét end at blive brændt ihjel, når han at tænke. Til al held får han fat i en stor træplade, som han bruger som afskærmning, men ilden er nu så tæt på, at hans fingre er begyndt at boble op. Infernoet gør det svært at orientere sig, men fra byggepladsen kan han høre flere håndværkere råbe, at en kran er ved at komme ham til undsætning. I det absolut sidste øjeblik når Jens at kaste sig ud og gribe fat i to jernkæder på kranens fangearm. Han bliver hejst forsigtigt ned og får straks hjælp.

Kranføreren bliver dagens helt og Lokal Nyts video af redningsaktionen bliver vist i hele Verden. Udadtil en historie med en lykkelig slutning, men for 56-årige Jens Myhre Larsen står datoen den 6. juli 2017 mejslet ind i hans hukommelse, som en sand mareridtsdag.

Kæmper med psyken

Jens makker når at springe ned gennem hullet til etagen nedenunder og bliver efterfølgende kørt på Rigshospitalet med brandskader. Jens lander selv på Hvidovre Hospital, hvor han får hænderne i vand i fem timer og efterfølgende bliver sendt hjem med hænderne i plastikposer og bedt om at opsøge egen læge 14 dage senere. Kun ved et tilfælde kommer han i kontakt med specialister, der staks sørger for at indstille ham til en operation, hvor han får transplanteret hud til underarmen og de skadede hænder.

Operationen går godt og langsomt begynder Jens fingre at hele og se normale ud igen. Fysisk kan man i dag ikke se, at han har været fanget i en stor tagbrand, men psykisk har det seneste år været en lang prøvelse.

”Efter ulykken blev jeg en anden person. Det kunne hurtigt slå gnister oppe i mit hovedet. Jeg hidsede mig op over de mindste problemer og skældte alle ud. Jeg var ikke til at holde ud og havde det ikke været for min kone, var jeg gået til i frustration og druk,” fortæller Jens, der efter ulykken fik konstateret Posttraumatisk stress syndrom. Han har været sygemeldt siden ulykken og har i en lang periode gået til psykolog to gange om ugen.

“Du kan roligt skrive, at det sidste år af mit liv har været et helvede,” siger han.

Med en stor plade, skærmede John sig for flammerne. Varmen var dog så intens, at Jens fingre begyndte at boble op.

Et opråb til alle

I dag er Jens på sygedagpenge og det er jobcenteret der vurderer, hvornår han er klar til arbejde.

”Jeg vil gerne arbejde igen. Det har jeg gjort hele mit liv, men jeg har det skidt. Jeg slås med dæmoner oppe i mit hovedet og sover dårligt stort set hver nat. Jeg håber, at jeg får det bedre, men om det bliver i morgen eller om to år, ved jeg ikke,” siger Jens, der før ulykken spillede golf med vennerne flere gange om måneden.

”Nu har jeg foræret min golfbag væk. Jeg kommer ikke til at spille mere. Ikke fordi jeg ikke kan, men fordi lysten er væk. Pist væk,” siger Jens og læner sig tilbage i sin havestol. Han sidder i sin lille nyttehave i Brønshøj. Radioen spiller popmusik og på bordet under parasollen står der en kold øl. Nyttehaven er Jens oase. Her er han kommet meget efter ulykken.

”Her bliver jeg glad i låget og det er på en måde et fristed for mig,” siger han og viser et billede på sin telefon af sine hænder efter lykken.

Havde det ikke været for min kone, var jeg gået til i frustration og druk

“Ja, kønne er de ikke og jeg kunne intet foretage mig i 14 dage mens jeg havde hænderne i store poser. Ingen hjælp fra kommunen, ingen hjælp overhovedet. Systemet var der ikke til at hjælpe, da jeg havde brug for dem og generelt har det været en lang kamp,” siger Jens.

Han har set redningsvideoen mange gange. Han er blevet kontaktet af udenlandske Tv-stationer der vil betale ham penge for at stille op til inter- views, men han har takket nej.

“Det er ikke dét det handler om. Når jeg nu fortæller min historie, er det fordi jeg gerne vil undgå at andre havner i samme situation som mig. Jeg har haft et lorteår og det kunne være undgået, hvis sikkerheden havde været i orden. Jeg skulle have sagt fra og ledelsen skulle have sørget for ordentlig sikkerhed. Alting skal gå så stærkt i byggebranchen og som jeg ser det, er det et brancheproblem,” siger han.

Fælles ansvar

Og at sikkerheden halter på de danske byggepladser er det desværre et billede de sagtens kan genkende hos fagforeningen 3F.

”I en tid med højkonjunktur burde der være penge til at udføre arbejdet korrekt og med tjek på sikkerheden, men det er vores klare oplevelse at det går alt for stærkt med at få udført arbejdet. Om det er tidspres eller profitjag ved jeg ikke, men det medfører arbejdsulykker og det kan vi tydeligt se i statistikerne,” siger Flemming Hansen, der er arbejdsmiljøkonsulent i fagforeningen 3F.

Hos 3F har man siden september haft en ekstraordinær indsats, hvor fem konsulenter har besøgt byggepladser i hele landet for udelukkende at kigge på arbejdsmiljø og sikkerhed.

”Vi spørger blandt andet om, det er mangel på kendskab til reglerne der er årsag til sikkerhedssvigt. Uanset årsagen forsøger vi at løse problemerne med firmaerne og byggeledelser på stedet, så der kommer styr på regler og sikkerhed,” siger Flemming Hansen.

Helge Hansen, der er formand for tagpaparbejdernes Brancheklub i København, oplever også lidt for ofte, at især brandsikkerheden ikke bliver overholdt på byggepladser. Han kalder det ligedeles et brancheproblem.

”Alle bliver nødt til at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden. Kollegaer der siger fra, oplever at de møder ind om mandagen og kan se at arbejdet er blevet lavet i mellemtiden uden de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Det er skræmmende og den mentalitet skal ændres,” siger han.

En glidebane

På Christiansborg mener den mureruddannede folketingspolitiker Mattias Tesfaye (S) ikke, at politikerne kan lovgive sig ud af problemet. Som tidligere murer kan han sagtens nikke genkendende til, at der er situationer, hvor man udfører en arbejdsopgave, selvom sikkerheden ikke er i orden.

”Det kan være svært at ringe til ens arbejdsgiver og bede om at få opsat sikkerhedsudstyr, der tager en halv dag at sætte op, når det arbejde man skal udføre kun tager 30 minutter. Men det er en glidebane og den væsentligste kilde til arbejdsulykker. Det hører forrige århundrede til bare lige at fikse tingene hurtigt. Vi skal have en bedre kultur på byggepladserne,” siger han.

I nyttehaveforeningen i Brønshøj er tagdækkeren Jens enig i, at branchen skal kigge indad.

”Vi bliver simpelthen nødt til at passe bedre på hinanden. Håndværkene skal turde sige fra og ledelsen skal ikke sende folk i gang med opgaver, når sikkerheden ikke er i orden,” siger Jens, der ikke har været på et tag siden ulykken.

“Og det kommer jeg nok heller ikke igen. Jeg har et truckkort og håber måske at kunne komme til at arbejde på et lager. Det kan jeg magte, men hvornår, det ved jeg ikke.”