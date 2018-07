Cheftræneren er på plads

Peter Benjaminsen har skiftet den grønne kamptrøje ud med en plads i cheftræner-stolen hos Avarta. Aftalen går indtil videre frem til nytår. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Fodbold Avartas nye cheftræner var i sidste sæson en del af spillertruppen, men nu er det slut. Peter Benjaminsen overtager nemlig cheftræner-stolen

Af Mike Hjulmand

Tidligere på ugen ophævede Avarta aftalen med deres cheftræner Benny Gall og nu har de så den nye cheftræner på plads. Han er dog alligevel ikke så ny endda. Som cheftræner er han ny, men ikke i klubben. I sidste sæson var Peter Benjaminsen indenfor kridtstregerne, men nu skal han være manden med ansvaret udenfor kridtstregerne som cheftræner for Avartas 1. hold. Den 35 årige midtbanespiller har været anfører for Avarta i enkelte kampe i den netop overståede sæson. Han besidder enormt meget lederegenskab og passer godt ind i klubben. Anders Fosgaard forbliver fortsat en del af trænerteamet.

”Vi har valgt Peter der trods sin manglende erfaring, er et stort trænertalent. Peter har en stor taktisk viden og passer fint ind i klubbens værdier. Vi glæder os til at se, hvad Peter og Anders kan præstere sammen,” fortæller Adm. direktør Steffen Leholk om valget af Peter Benjaminsen.

En unik mulighed

For Peter Benjaminsens vedkommende er han ekstremt glad for chancen og ser frem til at træde i arbejdstøjet. Han har aldrig været træner før, men nu ser han frem til udfordringen om at skulle være på den anden side af kridtstregerne. Nogle gange opstår der nogle muligheder som er for spændende at sige nej til og netop det er hvad der er sket i denne situation.

”Fodboldverdenen er meget dynamisk, og det kan være svært at planlægge langt frem i tiden. Selvom denne opgave ikke umiddelbart var en del af planerne lige nu, så kan der opstå muligheder, som er for spændende at sige nej til, og det her var en af de muligheder, ” lyder det fra Avartas nye cheftræner, Peter Benjaminsen.

Ændring på enkelte områder

Ved en ny cheftræner kan der tit komme ændringer til og det vil der også ske under Benjaminsens ledelse, men det bliver ikke de helt store af slagsen.

”Vi skal ikke ud og revolutionere tingene, da der er lagt et godt fundament, men vi har naturligvis nogle ideer til, hvor og hvordan vi mener, at vi kan rykke nogle procenter, som i det store billede, kan gøre en forskel. Spillerne har de redskaber, der skal til. Vores opgave er at gøre forudsætninger for, at vi kan lykkes som hold, bedst mulige, ” udtaler Benjaminsen.

Forventninger inden den nye sæson

Avarta har en plet de skal have fjernet fra forårssæsonen, der var en stor skuffelse for alle i og omkring holdet. Peter Benjaminsen vil ud og se hans mandskab spille som et samlet hold i den kommende sæson, hvor der blandet andet også venter flere lokalopgør.

”Vi har en forventning om, at vi kommer til at se et Avarta-hold, med tyk streg under hold, som arbejder ud fra en fælles forståelse af, hvordan vi gør tingene. Vi forventer at se et hold, som vil vinde for en hver pris både til træning og i kamp, og så må tiden vise hvor langt det rækker. Det bliver en super spændende sæson med en masse lokalopgør, som vi glæder os rigtig meget til, og vi forventer naturligvis, at vi kan blande os i den sjove halvdel af tabellen,” fortæller Peter Benjaminsen.

Peter Benjaminsen stopper samtidig som spiller for Avarta og har indgået en aftale frem til nytår.

Den første kamp i sæsonen for Peter Benjaminsen og hans tropper, bliver søndag den 5. august på hjemmebane i Espelunden klokken 13, hvor AB gæster Rødovre.