Byens Aftenskole erklæret konkurs

Rødovre Kulturelle Aftenskole, der på det seneste har heddet Byens Aftenskole er gået konkurs. Frivillige prøver desperat at redde stumperne. Foto: Brian Poulsen

Byens Aftenskole Kreativ bogføring og en gæld på 4 millioner kroner lukker Byens Aftenskole, hvis ikke Rødovre Kommune griber ind.

Af André Bentsen

For to år siden var Byens Aftenskole (RKA) millimeter fra at blive kåret til Danmarks bedste aftenskole. I dag må 2500 faste brugere kigge langt efter de penge, de har betalt for kurser på den populære skole. Siden 2013 har skolens leder, Jan Howy Pedersen, ifølge bestyrelsen, skjult en hastigt voksende gæld og brugt skattevæsenet som kassekredit. Den frivillige bestyrelse føler, de er blevet præsenteret for sminkede regnskaber og en vanvittigt dyr flytning, der kostede skolen en halv million kroner. Sammenholdt med en voldsom dobbeltløn til skolelederen, burde alarmklokkerne have ringet, men som næstformand i Byens Aftenskole, Ivan Vath Carlsen, siger:

”Vi er jo kun frivillige amatører. Jeg føler, vi har svigtet vores tilsynspligt, men vi har jo forholdt os til de ting, vi har set og der har ikke været en eneste påvisning fra revisoren. Derfor er det helt ulykkeligt, at vi nu må meddele alle vores kursister, at skolen lukker, når Sø- og Handelsretten gennemfører konkursen,” siger en tydelig berørt næstformand, Ivan Vath Carlsen.

Håber stadig

Sammen med kassereren Bodil Vindeløv og resten af bestyrelsen vil de nu bruge de næste uger på at lede efter løsninger, der kan redde skolen.

”Men reelt set er det vist kun Rødovre Kommune, der kan redde skolen. Vi har 2500 kursister og for mange er det hele deres liv, da de har deres faste gang med socialt liv og vigtige tilbud, som seniorgymnastik og KOL-hold her,” siger Bodil Vindeløv.

Hun understreger, at der ikke er blevet begået bedrageri, men at det ser helt skørt ud, at man kan skylde fire millioner kroner til Skat, når man ellers er vokset så meget, som Byens Aftenskole er.

Men lige netop der, ligger også problemet, forklarer den nu tidligere skoleleder.

”Vi er ekspanderet meget voldsomt gennem de sidste tre år. Det har betydet ekstra lederudgifter og en udvidelse af aftenskolen generelt. Alene lærerlønningerne er steget med 40 procent og vi har ikke kunne følge med rent likviditetsmæssigt, fordi vi som halvoffentlig institution først får bagudbetalt sine udgifter. I bakspejlet burde jeg have bedt om hjælp. Jeg har ikke kunne håndtere den store udvidelse af forretningen og det er min fejl alene, men det er en menneskelig fejl. Jeg har levet og åndet for skolen og jeg håber inderligt, kommunen går ind og redder den,” siger Jan Howy Rasmussen.

Vanvittige beslutninger

Helt så let tager bestyrelsen ikke på tingene.

”Det er vanvittigt at gennemføre så dyr en flytning, og vi har fået 12 rykkere fra Skat, det skulle man have reageret helt anderledes på, men vi har i bestyrelsen ikke set en eneste af dem. Vi er helt i chok og alle er grædefærdige. Nu må vi gøre, hvad vi kan for at redde stumperne, men hvis ikke kommunen eller Skat vil hjælpe med en afdragsordning, er der ikke noget at gøre,” siger Ivan Vath Carlsen.

Jan Howy Rasmussen, der har indsendt sin opsigelse, mener godt det kan lade sig gøre.

”Det lyder skørt, men skolen har jo faktisk en god økonomi og base for noget stort med en omsætning på 12 millioner kroner om året. Vi kunne bare ikke følge med i betalingerne fordi Skat ikke ville lade os afdrage og renterne så blev så store. Jeg håber, at der bliver en fremtid for skolen, der har haft så stor betydning for en masse mennesker og stadig har det. Jeg er personligt ulykkelig over det hele og det har store konsekvenser for mig, men jeg håber, at det ikke kommer til at gå ud over alle andre,” siger han.

Som det ser ud lige nu, fortsætter skolen dens aktiviteter indtil konkursen træder i kraft, formentlig til august. Personer, der har forudbetalt for kurser, ser med andre ord ud til at miste deres penge.