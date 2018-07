Brandofre fik stjålet deres sidste værdier

Tommy, hans kæreste og tre børn kan formentlig takke naboen for, at de slap fra sidste uges brand på Slotsherrensvej. Brandalarmen var stille som graven, og det var kun den hurtigt reagerende nabo, der hamrede på døren og råbte og skreg, som fik vækket ham.

”Så var der kun én ting at gøre og det var at få alle ud af huset. Vi måtte efterlade alle ting bag os. Det er kun materielle ting,” siger Tommy Nielsen fra det hotel, hvor familien i dag er midlertidigt genhuset.

Sammen med kæresten og tre børn flygtede han fra flammerne og efterlod et helt liv bag sig. Dog med forventningen om, at flere af tingene ville blive reddet af brandvæsnet og ville kunne blive hentet bagefter.

“Det værste er tomheden. Vi har ingenting. Ikke engang et sted at være, men så blev det hele bare lige lidt værre, da vi kom for at kigge efter ting, der måske havde overlevet branden,” starter Tommy og holder en kort pause, mens han lige sluger en vrede, der er til at føle på.

“For os var det vigtigste jo at få fjernet mennesker end ting. Det eneste materielle vi ligesom gik op i, var at rykke en bil, der stod tæt på, så den ikke skulle eksplodere. Derfor er jeg helt ulykkelig over, at nogen er kommet efterfølgende og har stjålet vores værdigenstande. Vi snakker alt, der måske har kunne overleve branden,” tilføjer han.

Det værste ved det hele er, at en beboer længere nede af vejen faktisk så en bil med trailer bakke ind ved de udbrændte huse.

“Desværre lagde personen ikke noget videre i begivenheden, fordi alting jo ser så brændt ud. Jeg tænker, at det må være personer, der virkelig har det skidt selv i deres eget liv, siden de kan finde på at stjæle fra folk, der lige har mistet alt, hvad de har og kun var heldige med at slippe med livet i behold,” slutter Tommy Nielsen.