Brandoffer: “Alle filmede med deres mobiler”

Ingen vidste om Gurpauls far var kommet i sikkerhed fra flammerne, da tilskuere til branden begyndte at filme og opdatere sociale medier.

Brand Mens to personer ledte efter mennesker og kæmpede med flammer stod størstedelen af Slotsherrensvej angiveligt med mobilen i hånden, da en voldsom ildebrand forleden smadrede flere familiers liv.

Af André Bentsen

Det er svært at vide på forhånd, hvordan man reagerer, når alting brænder på. Bogstavelig talt. For Gurpaul Singh Rehal står det i dag klart, at der er forskel på mennesker, og hvordan de reagerer i krisesituationer.

Jeg har kun ros til overs for brandvæsnet og politiet og alle andre, der med vild professionalisme hjalp til den nat, hvor mine forældres hus brændte ned og rev naboernes hjem med i faldet. Jeg er mindre imponeret over de mange på vejen, der bare stod og kiggede på og især de mange, der stod og filmede og lagde ting op på de sociale medier istedet for at hjælpe til, så godt som man nu kunne,” siger Gurpaul Singh Rehal.

“Min mor er kommet ud og har banket på og råbt og skreget hos alle naboerne, men vidste ikke om de var kommet ud alle sammen. Blandt andet ved hun ikke om min egen far er nået ud, da ilden jo startede hos dem. Derfor går hun helt i chook og står fuldstændig negersort dækket ind i sod, kun i underbukser og prøver alligevel at gøre mere end mange af de andre på vejen,” forundres han.

“Jeg vil ikke dømme folk, og jeg ved heller ikke præcis, hvad man kunne have gjort, men det føltes forkert. Mig og Tommy fra nabohuset vi får på en eller anden måde rykket to biler, så de ikke rammes af ilden og vi går fra hus til hus og banker på og tjekker op, men mange andre stod bare og filmede. Det bliver jeg sgu ked af,” siger Gurpaul.

“En af brandmændene sagde bagefter tak for hjælpen til os for at vi havde tjekket op på folk, men det minde står i skarp kontrast til eksempelvis den nabo, der bare kom ud på vejen og kiggede for bagefter at gå ind og pakke en taske med en computer og så køre af sted uden at spørge om han kunne hjælpe med noget,” ærgrer Gurpaul sig.

Ingen døde i flammerne

Han far er imidlertid kommet i sikkerhed. Selvom moderen stod og råbte og var i panik over, at han måske var fanget i flammerne, var det lykkedes ham at komme ud af huset gennem havedøren.

“Mine forældre har fået krisehjælp og hele det offentlige system, fortjener stor ros. Jeg ved sgu ikke med os naboer, men man kan selvfølgelig ikke dømme folk på, hvordan man reagerer i chok. Det gør dog bare de professionelles ro endnu mere imponerende at være vidne til,” slutter Gurpaul Singh Rehal.