Benny Gall fyret

Benny Gall er fyret i Avarta

Fodbold Avarta har valgt at opsige aftalen med holdets cheftræner, Benny Gall. En aftale, der ellers blev forlænget i januar.

Af Mike Hjulmand

I januar måned blev Benny Galls kontrakt forlænget med ’De grønne’, men nu er han fortid i klubben. Avarta har valgt at fyre holdets cheftræner grundet den skuffende forårssæson og på den baggrund måtte ledelsen reagere. Fyringen af Benny Gall er dog sket uden dramatik forlyder det klubben.

”Vi slutter sæsonen af med ti kampe helt uden sejr også har vi i ledelsen vurderet, at holdet har brug for at der kommer nye kræfter til. Det er dog sket held uden dramatik, ” fortæller adm. Direktør, Steffen Leholk.

’De grønne’ smider træneren på porten

Den nu tidligere Avartatræner Benny Gall, er ikke helt tilfreds med timingen for fyringen.

”Hvis det udelukkende er resultaterne, man fyrer mig på, burde man måske allerede have haft gjort det efter sidste kamp i sæsonen eller før. Da vi kan se oprykningen glipper, begynder vi at spille med flere unge spillere og det giver udfald, da de først skal vænne sig til seniorfodbold. Jeg har kontaktet nye spillere, der skulle komme til Avarta efter sæsonen, men sådan skulle det ikke være.

Glad for tiden

Når snakken falder på hans tre år i klubben, har det været tre gode år og med gode mennesker omkring sig.

”Jeg har haft tre rigtig gode år i Avarta og været glad for at lære de gode folk at kende og alle de spillere, der efterfølgende har ringede mig op efter det er kommet ud har været fantastisk. Det har jeg været rigtig glad for og lyder måske som om truppen ikke helt har brug for den nye energi som ellers er meldt ud,” slutter Benny Gall.