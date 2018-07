Årets student: Hvem er jeres karakter

Lær af hinanden: Oliver Blichmann giver gode råd med til fremtiden til sine medstuderende på Rødovre Gymnasium. Foto: Brian Poulsen

Student 2018 Først og fremmest: Kæmpe stort tillykke til jer alle, med jeres huer og jeres studenter-eksamen. Godt klaret, godt kæmpet, godt gået! Kan I huske, da vi lige var startet i 1.g?

Af André Bentsen

Årets studentertale af: Oliver Henner Friser Blichmann

Da vi skulle konkurrere mod hinanden i introdagene, og da vi skulle fremføre en dans for hinanden til introfesten? Husker I danskopgaven? Den første større aflevering vi alle skulle igennem?

Vi husker sikkert alle vores studieture, og nogle har endda været så heldige at have flere af dem. Husker I SRP’en? De to uger, hvor al træningen fra DO, HO og SRO skulle bruges? Husker I alle de afleveringer vi har lavet? Husker I, eller… Har I en fornemmelse af alle vores fester gennem årene?

Det kan godt være, at vores år her på Rødovre Gymnasium har været meget forskellige fra hinandens, men vi har alligevel en række fælles milepæle, der knytter os sammen; som gør at vi alle nu kan sidde og spejle vores glæde, lettelse, og måske vores nervøsitet i hinanden.

Måske er vi lidt nervøse for, hvordan vognturen kommer til at gå. Måske er vi lidt nervøse for, hvordan vi skal komme hjem. Eller måske er vi lidt nervøse over, hvordan vi skal komme videre i den fremtid, der står lige for døren. Fremtiden indeholder noget forskelligt for os alle. Vi har alle hver vores ting at byde ind med. Alligevel kan de grundlæggende spørgsmål om fremtiden godt se ens ud for os: Hvad indeholder fremtiden for mig, og hvad kan jeg give af indhold til fremtiden?

Annonce

Individet kommer først

Der tror jeg, at vi netop skal finde styrken i vores forskelligheder og sige: Individet kommer først! Vores kære rektor Peter plejer at sige ”Et godt sted at være, er et godt sted at lære”. Det gode sted at være er jo i sidste ende defineret af det enkelte individ. Vi bidrager alle til summen af et fællesskab på hver vores måde, og netop dét er en styrke.

Du behøver ikke at træde ind i rollen som ”den kloge” – der er allerede så mange af dem. Du behøver ikke at være ”den kreative” – der er allerede så mange af dem. Du behøver heller ikke at være ”den dovne” – der er allerede så mange af dem.

Alt man behøver er, at se ind i sig selv og spørge: Hvad kan jeg bidrage med? Hvad er min styrke? Find din styrke, og udforsk den, pres den, plej den, udfordr den, del den, indtil den er væk. For alle mennesker vil gavnes af det, og hvem ved hvor længe den er her?

Hvem er din karakter

Evner, som at være god til at drage omsorg for andre, god til at påpege og løse konflikter, god til at lære fra sig – både fagligt og socialt – det er styrker, som man ikke kan måle og putte en pris på. Det er evner, der kræver at man spørger ”hvem er din karakter”, i stedet for at spørge ”hvad er din karakter”. For uanset hvordan ens karakterblad ser ud, så er helheden af ens individ langt fra defineret ud fra de tal.

Hvad kan vi så tage med os fra vores år på Rødovre Gymnasium, hvis det ikke er et tal? Vi har jo i løbet af denne uge færdiggjort en ”STX-ungdomsuddannelse”. Vi bør derfor nu være såkaldte ”alment dannede mennesker”; men hvad indebærer det?

Hvis vi ser det ud fra, at individet kommer først, så kan man jo sige, at vi alle har modtaget viden, som vi så har taget ind og fordøjet på forskellige måder. Vi er blevet trænet i at modtage viden. Trænet i, hvordan vi skal forholde os til viden. Vi er blevet konfronteret med at skulle forholde os til, hvordan vi lærer bedst, og hvordan vi bedst selv kan bearbejde den viden vi har modtaget. Men selvom vi er blevet undervist i dette på systematisk vis, så har vi alle fået noget forskelligt ud af det, fordi vi er forskellige.

Vi skal omsætte viden

Netop dét, at modtage viden og derefter omsætte det til noget brugbart for en selv. Dét er hvad jeg håber, vi alle kan tage med os herfra. Det, at blive bombarderet med alverdens mængder information fra forskellige retninger, og derefter forholde sig personligt eller kritisk til det. Det er et redskab, som vi kan tage med os ud i den fremtid, som står lige for døren.

Det er et redskab, som vi kan bruge til finde vores styrke med, og udforske den, presse den, pleje den, udfordre den, dele den, lige indtil den er væk. Og det er vigtigt, for alle mennesker vil gavnes af det, og hvem ved, hvor længe den er her?

Uanset hvad vi skal efter gymnasiet, så håber jeg at vi alle kan gå herfra med netop den indsigt. Det tænker jeg er brugbart for os alle, trods vores forskelligheder.

Hvis man efter ferien skal starte på en videregående uddannelse, så skal man igen forholde sig til en masse viden, og blive ved med at bruge dén viden, til at finde sin styrke. Hvis man, som mig selv, lige skal have en lille pause – så skal man også forholde sig til ny viden, måske på en lidt anderledes måde, end vi har været vant til det fra gymnasiet. Under alle omstændigheder, kan man i hvert fald også her finde sin styrke.

Nu har vi allesammen gode forudsætninger for at finde hver vores individuelle styrke, og derfor er jeg også sikker på, at vi nok skal finde svaret på spørgsmålene: Hvad indeholder fremtiden for mig, og hvad kan jeg give af indhold til fremtiden? Din personlige styrke, er hvad du kan give af indhold til fremtiden, og din styrke kan vejlede dig igennem, hvad fremtiden indeholder for dig. Det eneste du skal gøre, er at finde din styrke.

Pas på fællesskabet

Nu har jeg godt nok sagt, at individet kommer først, i sammenhæng med fællesskaber. Det jeg mener er, at vi først skal finde vores personlige styrke, før vi kan begynde at dele ud af den. Og netop dét, at dele ud af sin styrke, kan være afgørende for hvordan fællesskabet klarer sig.

For livet er ikke nemt, og nogle gange kan vi få brug for en hjælpende hånd. Så er det vigtig at fællesskabet er ”et godt sted at være”, så man tør række ud efter hjælp. Så man kan føle sig sikker på, at hjælpen også vil komme.

Sådan kan vi lære af hinanden. Lære nye ting, nye egenskaber og nye kvaliteter, som vi kan tage ind, og derefter bearbejde på vores egen måde. Så kan vi tilføje nogle af de evner og kvaliteter til vores egen styrke og udfolde dem på vores egen måde. Så kan vi selv hjælpe andre, der har brug for det. Sådan kan vi blive ved med at inspirere hinanden og lære af hinanden.

Jeg håber at vi alle bliver ved med at lære resten af vores liv. Ude i det ”virkelige liv”, der tæller det, som Peter siger også: ”Et godt sted at være, er et godt sted at lære”. Vi bidrager alle hver især til summen af fællesskabet. Vores personlige styrke vil altid have en plads i verden og gavne den; gøre den til et bedre at være, så vi kan blive ved med at lære resten af vores liv.

RG? Tusinde tak for jeres tid, og kæmpe tillykke til jer alle med studentereksamen. Godt klaret, godt kæmpet, godt gået!