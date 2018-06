Vil afskaffe nationale test

Anders Liltorp og resten af lærerkorpset vil afskaffe de nationale test. Socialdemokratiet afviser at gå videre med forslaget til Folketinget, men Konservative vil gerne høre mere. Foto: Brian Poulsen

skole De er elsket af mange, men hadet af flere. Nu vil Rødovre Lærerforening som et lokalt forsøg have de nationale test afskaffet, da de stresser eleverne, og alligevel ikke kan bruges til noget. Socialdemokratiet afviser at gå videre med forslaget til Folketinget, men Konservative vil gerne høre mere.

Af André Bentsen

Det skal være slut med nationale test af eleverne i Rødovre. Det mener i hvert fald Rødovre Lærerforening, der kort før Folkemødet startede på Bornholm kom med følgende vilde målsætning:

“Vi skal afskaffe alt, der er nationaltest og det skal vi gøre ved at sende en ansøgning til Undervisningsministeriet om, at blive forsøgskommune.”

Det er den lokale formand, Anders Liltorp, der tænker højt, men han vil ikke være alene om at bestemme, hvordan tomrummet fra nationaltestene skal fyldes ud.

“Vi spørger forældre, elever, dygtigere lærere og pædagoger som arbejder med testen, hvad man pædagogisk og didaktisk kan sætte i stede for. Pointen er, at vi ikke gider elever, der sidder og græder og ikke kan sove dagen før en nationaltest længere. Det skal være slut med test-tyrani,” siger Anders Liltorp.

“Vi ved, at der er mange andre test, som man kan bruge lige så godt, men som ikke stresser og er formålsløse. Det vil være den helt rigtige idé at gennemføre og typisk Rødovre, hvis vi gør det. Vi vil have resultater, ikke formålsløs stress,” tilføjer han.

Idéen falder ikke i helt så god jord hos Børne- og Skoleudvalget.

Her påpeger formand, Flemming Lunde Østergaard Hansen, at det kun er ganske få år siden, at der ikke var nationale test.

“Det er ikke mit indtryk, at alting var fryd og gammen dengang heller. Det er vigtigt, at vi så tidligt som muligt får fat i de elever, der har udfordringer, men også de elever, der kan gøres endnu bedre og det tror vi faktisk, at de her test kan hjælpe med,” siger han.

Elever må ikke græde

Han vil gerne se nærmere på de elever, der presses tidligt af de nationale test. Især, hvis det passer, at nogen bryder grædende sammen.

“Så må man snakke om de her test på en måde, der sikre, at det ikke sker. Der vil altid være test i skolen. Man har haft matemtaikopgaver og diktat tidligere,” siger han og tilføjer:

“Det er ikke de nationale test, der er problemet. Det er perfekthedskulturen. Os der har børn og er omkring børn vi skal slappe mere af og droppe opslag om, at vores børn får 12-taller hele tiden. Vi skal vægte, at det vigtige er, at man yder sit bedste. Dét er den fremragende præstation.” Mens Flemming Lunde Østergaard Hansen altså ikke vil fremlægge forslaget for Folketinget, er Det Konservative Folkepartis, Kim Drejer Nielsen anderledes interesseret.

“Jeg vil ikke afvise tanken. Men jeg vil meget gerne se, hvad det mere præcist er Anders Liltorp vil sætte i stedet. Han nævner, at man kan lave andre tests, der ikke stresser eller virker formålsløse. Det lyder godt,” siger han og runder af:

“Men jeg vil gerne se, hvordan det ser ud. Hvis det så ser fornuftigt ud, så må vi høre Undervisningsministeriet ad om det kan lade sig gøre.”