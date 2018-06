Så er der gratis is i den lokale slikbutik. Foto: Privat

Tid til softice Torsdag, fredag og lørdag kan du godt slippe den store slikmund løs. Der har en lokal slikbutik nemlig lovet at give gratis softice til børn af alle kunder, der besøger butikken.

Af André Bentsen

De er rimelig fresh i den lokale slikbutik, Candy Fresh. Torsdag, fredag og lørdag giver de således gratis softice til alle børn, som besøger butikken Langhuset, Tårnvej 239.

“Vippedyret er også gratis og der skal nok være rigeligt med softice,” lover indehaveren Hussain Yassin.

“Vi skal have ny softicemaskine her til sommerferien, så det fejrer vi selvfølgelig med at give en gratis is til alle, der er sliksultne,” griner han.