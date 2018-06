To Rødovrespillere på spring til NHL Draft

Schultz er én af to rødovredrenge, der kan ende i NHL, hvis morgendagens draft går som håbet.

NHL Draft Phillip Schultz og Lasse Mortensen kigger nok en ekstra gang med gennem gitteret, når der i morgen er startskud på den store NHL Draft i Dallas. Begge har nemlig mulighed for at blive håndplukket til Verdens bedste liga.

Af Mike Hjulmand

Til daglig er Schultz og Mortensen en del af eliten i Rødovre Mighty Bulls, men nu har de to kæmpe talenter også en unik chance for, at de en dag skal spille i Verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Første step på den gyldne vej er at, en af de mange klubber vælger lige præcis dem i en af de kommende dage, hvor der bliver afholdt årets store NHL Draft i Dallas. Phillip Louis Schultz er nummer 106 og Lasse Holm Mortensen er nummer 129 på listen for EU hockeyspillere. Selvom de ligger et pænt stykke nede på listen, skal man aldrig sige aldrig. De to rødovredrenge vil derfor nok kigge ekstra med til dette års Draft. Lokal Nyt følger op på draften for at se om én eller måske begge spillere blev valgt.