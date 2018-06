Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

Chrumme ”Jeg kan forstå, at der er et stort stævne i Rusland” – når jeg siger det, får jeg ret mange fodbold-elskere på nakken.

Af Chrummer

Det er jo ikke fordi jeg ikke kan lide at se fodbold. Jeg foretrækker bare, at se Avarta’ U12 pigers 3. hold spille end at se de store stjerner.

Jeg kan blive direkte sur, når jeg ser Ronaldo rulle rundt som en idiot for at få et frispark. Kaste sig i jorden som havde 4 rockere gennemtæsket ham, for at rejse sig og halte 2 gange og så ellers spille resten af de 87 minutter der er tilbage af kampen.

Jeg har prøvet at få tæv af en rocker – og tro mig, det gav mig ikke anledning til at rulle rundt på asfalten.

Nix der gjaldt det fandme om, at komme hurtigt på benene og løbe for livet.

Prøv at forestille dig, at idioten får millioner af kroner for at opføre sig så latterligt.

Jeg har set håndbold kampe, hvor spillere fik revet fingre af led, for selv at sætte dem på plads og så spille videre.

Jeg gad godt at se, hvordan Ronaldo har måtte rulle sig rundt i smerte da han fik en skattebøde på 140 millioner kroner. Der må han sgu da som minimum have kastet blod op og blevet båret ud af lejligheden.

Men bedst som man skulle tro, at det mest ubegavede ved VM i fodbold var spillerne – så trumfes de alligevel af sportsjournalister.

Hold nu kæft. Man må da have respekt for, at spillerne er lige så uintelligente som en kop chokolademælk, men de kan trods alt spille fodbold. Det kan man ikke just sige om sportsjournalister. Udover et pressekort, er der ikke meget tilbage at flage med. Ikke engang en skattebøde.

Efter de har ævlet og kævlet i 90 minutter, så er det første de spørger spillerne om: ”Kan du sætte et par ord på kampen?” – ”I tabte, er du skufftet?”

Nå, men nu er det snart overstået, så kan vi begynde at se Tour de France. Enten det eller Politijagt på TV4. Det er stort set det samme, masser af politi på motorcykler som følger efter nogle narkomaner på cykler.

Jeg tillader at citerer en tidligere kulturminister, Jytte Hilden, som sagde: ”Jeg har det med sport, som jeg har det med porno – det er meget sjovere at være med ,end at se på!”