Skovtursbilletter revet væk

Tirsdag formiddag blev der solgt intet mindre end 1100 billetter til den populære skovtur. Foto: Privat

udflugt Rødovre Kommunes årlige skovtur for pensionister og efterlønnere er og bliver et tilløbsstykke. Tirsdag formiddag blev der solgt intet mindre end 1100 billetter til den populære skovtur.

Af Christian Valsted

Byens pensionister svigter aldrig, når det handler om den årlige skovtur. Igen i år havde flere hundrede borgere valgt at møde op til billetsalgsdagen i Viften og som altid snoede menneskemængden sig som en slange sig hen over rådhuspladsen. Billetsalget begyndte klokken ni tirsdag morgen, men allerede klokken seks var de første pensionister troppet op med klapstole og højt humør for at sikre sig billetter til bestemte datoer. I alt blev der solgt knap 1100 billetter i Viften. Der er stadig små 100 billetter tilbage til den 13., 15., og 20. august samt tre billetter til liftbussen den 20. august. Billetterne kan købes i Borgerservice på Rådhuset.

Årets skovtur går i øvrigt til Rørvig, hvor der vil være frokost på Lyngkroen.