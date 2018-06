Samlede 16.918 kroner ind til forældreløse børn

SOS Børnebyerne driver både børnebyer, lægeklinikker, skoler og børnehaver, og træder til i katastrofer og krig med nødhjælp. Foto: Lars Just

INDSAMLING: Den 6. maj var frivillige borgere i Rødovre ude og samle penge ind til fordel for fattige børn. Nu er indsamlingen talt op.

Af Mike Hjulmand

Med en indsamlingsbøtte i hånden og et smil på læben hjalp borgere fra Rødovre tidligere på året fattige børn, da de samlede ind ved SOS Børnebyernes årlige landsindsamling den 6. maj. I blev der samlet 16.918 kroner lokalt.

”Vi er meget glade for danskernes opbakning. SOS Børnebyerne vil gerne sende en stor tak til de 4.355 danskere, der rev en dag ud af kalenderen for at hjælpe forældreløse og udsatte børn. Det er fantastisk at se, hvor mange der prioriterede at støtte SOS Børnebyerne, da en af vores indsamlere bankede på døren,” udtaler Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

På landsplan samlede 4.355 indsamlere 4 millioner kroner ind til SOS Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte børn.

SOS Børnebyerne arbejder i 135 lande og pengene fra landsindsamlingen går til SOS Børnebyernes arbejde for, at flere børn kan vokse op med forældre, der passer godt på dem.