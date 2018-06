Rødovre Centrum nomineret til fem internationale priser

Rødovre Centrum er netop blevet nomineret til hele fem internationale priser ved shoppingcentrenes Oscar kaldet Solal Award. Foto: Arkiv

priser Det går godt for Rødovre Centrum. Byens store indkøbscenter er netop blevet nomineret til hele fem internationale priser ved shoppingcentrenes Oscar kaldet Solal Award.

Af Christian Valsted

Der kan være guldregn på vej over Rødovre Centrum. Det familieejede center er nomineret til hele fem internationale priser ved Solal Award, hvor der bliver uddelt priser i otte kategorier. At et shoppingcenter opnår fem nomineringer er helt usædvanligt og placerer Rødovre Centrum i en eksklusiv klasse for sig.

En jury på 18 markedsføringseksperter fra Europa og Sydafrika har bedømt de mange bidrag og udvalgt de mest kreative og velgennemførte marketingkampagner fra de mange europæiske og sydafrikanske shoppingcentre.

”Vi er utroligt stolte over vores nomineringer, og at vi kommer gennem nåleøjet med hele fem kampagner, er en meget stor anerkendelse. Vores team yder en fantastisk indsats, for det er ikke nogen hemmelighed, at hver nominering kræver hårdt arbejde og vilje til lige at gå lidt længere,” siger Charlotte Andersen, der er marketingdirektør i Rødovre Centrum.

Vandt priser sidste år

Om det lykkedes Rødovre Centrum at vinde medaljer med de fem kampagner, bliver først afsløret til september ved Solal Award i Amsterdam.

Sidste år blev Rødovre Centrum nomineret til tre markedsføringspriser og kom hjem med sølvmedaljer i alle tre kategorier. Derudover vandt Rødovre Centrum to priser ved London Fashion Film Festival.

”Vi sætter en stor ære i at udtænke overraskende og innovative kampagner, som brænder gennem hos kunderne. Gerne med humor, holdninger og noget for alle sanser. Som f.eks. vores spektakulære kampagne Release Party, hvor kunstmuseet Arken i samarbejde med unge fra Ishøj Ungdomsskole forvandlede centeret med audio-, lys- og kunstinstallationer, ” fortæller Charlotte Andersen.