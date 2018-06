Polsk bil i brand i Rødovre

En polsk bil brændte torsdag aften ud på Borgmester Gustav Jakobsens Vej i Carlso. Det gik ud over to andre biler.

Af Mike Hjulmand

Sent torsdag aften var der udrykning på Borgmester Gustav Jensens Vej, da en bil med polsk nummerplade var brudt i brand. Ilden havde spredt sig til to andre biler. Et vidne havde tidligere på dagen bemærket noget mærkeligt ved den polske bil.

””Tidligere på dagen da vi parkerede her, var den polske bil helt gul inden i, som om nogle havde siddet og røget helt vildt,” lyder det fra nogle vidner, hvis bil også var blevet brændt.

Ingen kom til skade, selvom der var rigtig meget røg på stedet. Politiet havde ikke mange ord, da situationen også var ny for dem og de kan derfor heller ikke svare på om branden er påsat eller banderelateret.

