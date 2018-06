Nu kan du købe Damhuskroen

I følge ejendomsmægleren er der er stor interesse for Damhuskroen, der er sat til salg for 25 millioner kroner. Foto: Red.

til salg Det er nu du skal slå til, hvis du altid har drømt om at blive kroejer i Rødovre. Damhuskroen er sat til salg for 25 millioner kroner.

Af Christian Valsted

Rødovres historiske og ikoniske kro er sat til salg, men hvis du vil have fingrene i Damhuskroen skal du være klar til at smide 25 millioner kroner på bordet.

For det beløb for du til gengæld også en kro der er notorisk kendt for at arrangere enkeballer og hele 2.159 kvadratmeter i to etager, et stort industrikøkken, en natklub og flere selskabslokaler.

”Det er en spændende ejendom og vi har allerede flere interesserede købere,” fortæller Kenneth Hauge Jakobsen, der er erhvervskonsulent hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Damhuskroen ejes af erhvervsmanden Niels Lorentzen og det tidligere ægtepar, bakkesangerinden Dot Wessman og Tommy Wessman, og det står hen i det uvisse, hvorfor trekløveret nu ønsker at skille sig af med den bevaringsværdige ejendom.

”Det er korrekt, at vi tre ejer kroen, men lige nu vil jeg ikke komme nærmere ind på, hvorfor vi har sat Damhuskroen til salg,” siger Tommy Wessman til Lokal Nyt.

Fortsætter som koncertsted

En kommende ejer af kroen får ikke helt frie hænder til at forme stedet. I hvert fald ikke de næste fire år. Damhuskroen forpagtes i dag af Dan Løvenhertz og Camilla Danielsen og forpagtningsaftalen løber indtil 2022.

”Vi går en spændende tid i møde og vi kommer til at drive stedet, som man kender det med selskaber og events,” forsikrer Dan Løvenhertz, inden han fortsætter:

”Vi er i gang med at genopfriske hele forretningen og fremover vil der være mindre fokus på natklubben, og i stedet mere fokus på at arrangere og afvikle events og koncerter,” siger Dan Løvenhertz.

Damhuskroen står over for en større renovering og det er planen, at igangsætte en større udvendig renovering af kroen i løbet af sommeren.