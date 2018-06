NHL draft endte ikke som håbet

Phillip Schultz blev ikke draftet til NHL i denne omgang. Foto: Arkiv

ishockey Årets store draft til Verdens største ishockey liga, NHL, gik ikke som håbet for de to rødovredrenge, Phillip Schultz og Lasse Mortensen, men nok som forventet, da ingen af de talentfulde spillere blev valgt.

Af Mike Hjulmand

Det gik desværre ikke som håbet for de to rødovrespillere Phillip Schultz og Lasse Mortensen i årets NHL Draft, de var også forholdsvis langt nede på listen, men håbet om at det i år var deres tur var nok i dem begge. Phillip Schultz var ranked som nummer 106 og Lasse Mortensen som nummer 129, nu må de to spillere kæmpe endnu hårdere for, at deres navne kommer mere ud og flere får kendskab til de to unge talenter.

Begge spillere er i den kommende sæson en del af eliteholdet i Rødovre Mighty Bulls.