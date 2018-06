Medie: Legendarisk besøg til august

Det legendariske Stanley Cup trofæ kommer til Rødovre i august måned. Foto: Privat

ishockey Det legendariske Stanley Cup trofæ kommer til Rødovre i august måned. Det skriver ishockeymediet faceoff.dk.

Af Mike Hjulmand

Den nærmere dato er ikke på plads, men det skulle være ligge fast, at Lars Eller og det store Stanley Cup trofæ besøger Rødovre til august.

”Vi har været i kontakt med Phil Pritchard, der er “keeper of the cup”, altså rejser med rundt med Stanley Cuppen. Han skriver til Faceoff.dk, at han for øjeblikket arbejder på “final schedule”, og at det ser ud som om, Danmark får besøg af Stanley Cup i begyndelsen af august,” skriver faceoff.dk

Det bliver uden tvivl to festdage i Rødovre, men hvilken fejring Lars Eller skal have er heller ikke fastlagt endnu. Noget der til gengæld er på plads er, at dagen bliver historisk, ikke kun i Rødovre, men i hele Danmark.