Lars Eller skal fejres på rådhuspladsen

Foto: Privat

historisk Det ligger nu fast, at Stanley Cup-vinder Lars Eller bringer trofæet til Rødovre den 8. august og at festen kommer til at foregå på rådhuspladsen og i Rødovre Skøjte Arena.

Af Christian Valsted