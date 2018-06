Kendt dansers bil stjålet og smadret efter biljagt

Den kendte danser Silas Holst fik stjålet sin bil natten til torsdag. Et døgn senere blev den fundet efter en biljagt, der sluttede brat i en lygtepæl på Tårnvej. Foto: Mathias Øgendal

politi Den kendte danser Silas Holst fik stjålet sin bil natten til torsdag. Et døgn senere blev den fundet efter en biljagt, der sluttede brat i en lygtepæl på Tårnvej.

Af Christian Valsted

Fire unge mænd blev ved 23.30-tiden anholdt efter en biljagt på Roskildevej. I en hvid VW Golf forsøgte de at stikke af fra politiet, men i krydset ved Roskildevej og Tårnvej mistede flugtbilisten herredømmet over bilen og kørte ind i en lygtepæl.

Den labre Golf med sort kaleche var dagen forinden blevet meldt stjålet af den populære musicalstjerne Silas Holst.

”HJÆLP – en eller anden røvirriterende biltyv har i nattens mulm og mørke stjålet min helt nye elskede bil ’Jytte’, skrev danseren på sin Facebookprofil, hvor han opfordrede alle til at holde et vågent med bilen på gaden.

Efterlysning gav pote

Og det var faktisk en henvendelse fra en borger, der netop havde set Silas Holst efterlysning, der fik politiet på sporet af den hvide Golf sent fredag aften på Roskildevej.

”Det var en udramatisk eftersættelse, hvor de mister herredømmet over bilen,” udtaler den centrale vagtleder ved Københavns Politi, Michael Andersen til Ekstra Bladet.

De fire personer i bilen blev anholdt og slap fra mødet med lygtepælen uden skrammer. Det samme kan ikke siges om ’Jytte’, der fik en stor bule i venstre side.

”Håber mekanikeren kan fikse hende og at de unge lærer forskellen på dit og mit,” skrev Silas Holst på Facebook fredag morgen.