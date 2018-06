Karin og Thomas sender en stor tak til den mand der opdagede, at deres etårige søn Arthur var kravlet ud på en vej, da han var i legestue. Foto: Modelfoto

læserbrev Den 18. maj er vores etårige søn som vanligt i legestue på Fortvej. Han er på legepladsen og ser at lågen ud til vejen er åben. Nysgerrig som han er, går han ud af den.

Af Karin og Thomas Lublin Haüser Hvidsværmervej

Heldigvis er der en mand, som finder ham her ude ved vejen og tager ham med ind til dagplejerne igen.

Denne mand skylder vi en kæmpe tak – tak fordi han tog ansvar og fik vores søn ind igen. Vi er denne mand evigt og altid taknemmelig – ord kan ikke beskrive, hvor glade vi er for, at han kom forbi i rette øjeblik. Kære redningsmand – Du må meget gerne kontakte os, hvis dette når dig. Tak, tak, tak. Arthurs forældre.