Indvielsen af Damhustorvet i billeder

Torvet har været længe undervejs, men i dag kunne Rødovre Kommune endelig indvie Damhustorvet. Foto: Red.

Torvet har været længe undervejs, men i dag kunne Rødovre Kommune endelig indvie Damhustorvet. Den tidligere parkeringsplads er blevet forvandlet til et opholdsrum med bænke, lysende kunst og et springvand, der er dæmpe trafikstøjen fra Roskildevej. Se billederne fra indvielsen her

Af Christian Valsted