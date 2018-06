Gammelt valgløfte går i opfyldelse

Burger King åbner en ny restaurant på Jyllingevej ved legetøjsbutikken Toys ’R’ Us. Det vides endnu ikke, hvornår restauranten åbner. Foto: Brian Poulsen

ny restaurant Socialdemokraten Michel Berg gik i 2009 til valg på, at han ville skaffe fast-food restauranten Burger King til byen. Nu sker det – ni år senere.

Af Mike Hjulmand

Da Michel Berg i 2009 stillede op til Kommunalbestyrelsen, ville han kæmpe for at få Burger King til byen. Michel Berg blev valgt ind, men burgerkæden kom ikke. Det har lokalpolitikeren siden måtte høre meget for, men nu kan han endelig ånde lettet op. Burger King kommer nemlig til Rødovre.

Åbningsdagen er endnu ikke blevet meldt ud, men det er sikkert, at byen får en ny burgerrestaurant. Den skal ligge på Jyllingevej overfor Toys ’R’ Us, hvor Horse House tidligere har haft butik.

”Vi arbejder hele tiden med, at vores borgere ikke skal rejse så langt for oplevelser, seneste med biografen i centeret. Jeg synes det er sjovt og rart, at man ikke længere behøver at skulle tage til rådhuspladsen for at få en Whopper, ” siger Michel Berg om sagen og det alternative valgløfte, der ikke blev indfriet i 2009, men i 2018.