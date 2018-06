Gæt og vind med de danske drenge

I Intersport er de lige så tossede med bold som vi er på redaktionen. Tip Danmarks resultater og vind disse flotte præmier, hvis du er blandt de heldige, der gætter rigtigt og bliver udtrukket på facebook. Foto: Brian Poulsen

konkurrence Danmark er gået videre fra gruppen ved VM i Rusland og har det hele i egne hænder nu, men kampen på søndag bliver en stor mundfuld for de danske spillere når de skal møde Kroatien. Nu kan du vinde et gavekort fra Intersport, hvis du kan gætte resultatet.

Af Mike Hjulmand

Et dansk landshold der ikke har tabt i over 15 kampe, skal på holdets nok sværest opgave under Åge Hareide hidtil, når gruppevinderen fra gruppe D, Kroatien, venter i ottendelsfinalen. Det kroatiske mandskab vandt alle tre gruppekampe, og holdet, der er anført af Real Madridstjernen Luka Modric, bliver udnævnt som det hold under slutrunden der har været det bedst spillende mandskab. Kan Schmeichel og resten af den danske defensive lukke ned for verdensstjerner som Luka Modric, Ivan Rakitic og Mario Mandžukić der til daglig spiller i nogle af verdens største klubber, det må tiden vise. Danmarks helt store profil Christian Eriksen, skal til at stemple ind i turneringen, men hvis det sker, kan der måske være en dansk overraskelse undervejs.

Vind på kampens resultat

Det blev en langgaber af de store i tirsdagens sidste gruppekamp for Danmark, men alligevel fik de rødhvide et vigtigt point med fra kampen mod Frankrig, og det har nu gjort det endnu mere interessant, at tænde for tv’et på søndag, når de danske spillere skal spille ottendelsfinale mod Kroatien. Hvis du ikke synes det er sjovt nok, så glæd dig over, at vi sammen med den store nye sportsbutik i Rødovre Centrum, Intersport, har aftalt, at sætte flotte præmier på højkant, når Simon Kjær og alle de andre rødhvide stjerner skal kæmpe for landets ære. Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen om præmien er, at gætte den korrekte score i Danmarks kamp, så trækker vi lod blandt alle de læsere med det rigtige resultat. Du skal bare skrive dit bud i kommentarfeltet på Rødovre Lokal Nyts facebookprofil under opslaget om ‘Dagens VM kamp’.

Vind et gavekort

Mange flotte præmier er blevet uddelt indtil videre og du er måske den næste der modtager en præmie, hvis du kan gætte resultatet af kampen mellem Danmark og Kroatien på søndag den 1. juli klokken 20. Her kan du vinde et gavekort på 300 kroner til Intersport.

“Nu kan folk derhjemme bevise, at de kan forudse resultatet og samtidig vinde en fed fodboldpræmie. Så bliver kampen også lidt sjovere,” siger Mette Bilde fra Intersport.