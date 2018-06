Fodboldstævne i børnehøjde

Boldklubben Avarta kunne ikke have håbet på bedre vejr og over 1000 besøgende allerede om lørdagen var med til at gøre stævnet til en fantastisk begivenhed. Foto: Privat

fodbold Mange frivillige var med til at hjælpe Boldklubben Avarta, da der i weekenden var fodboldstævne på de grønne baner i Espelunden.

Af Mike Hjulmand

Nogle af Avartas yngste boldspillere var i weekenden samlet til sommerstævne i Espelunden. Der var tændt op i grillen, slushice-maskinen kørte og solen skinnede over det store idrætsanlæg.

Boldklubben Avarta kunne ikke have håbet på bedre vejr og over 1000 besøgende allerede om lørdagen var med til at gøre stævnet til en fantastisk begivenhed.

Det var Avartas eventudvalg der havde arrangeret stævnet, der med over 1000 besøgende var med til at gøre de to dage til en veludført weekend. Men uden de frivillige var det ikke muligt at holde dette stævne for andet år i træk.

”Det er vigtigt at understrege, at de frivillige hænder, som vi naturligvis har med til dette stævne er ubeskriveligt vigtigt. Uden alle de frivillige som hjælper til, så var dette stævne ikke en mulighed, ” lyder det fra Lisa Andersen, der er med i eventudvalget.

Pigeafdelingen i Avarta stod for salget af is og spillere fra u17 og u19 holdene dømte kampene. Da avisens udsendt var nede i Espelunden og se stævnet, opstod der en sygemelding fra en af dommerne også måtte Lokal Nyts udsendte springe i dommertøjet og hjælpe til, så stævnet kunne forsætte i den gode ro og orden. Uden dommerskandaler til følge.