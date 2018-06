Et forår til glemmebogen

Avartaholdet fik et knæk i Valby, som de aldrig kom sig over. Det fortæller træner Benny Gall. Foto: Arkiv

Den overståede forårssæson endte som noget ’De grønne’ helst vil glemme meget hurtigt. Spillet var til tider godt, men resultaterne svigtede.

Af Mike Hjulmand

I forrige sæson var det lige ved og næsten for Benny Galls tropper, der var tæt på oprykning til 1. division. I år var det en helt anden snak. Avarta var så langt fra oprykningen som de næsten kunne komme. Sølle tre point blev der skrabet sammen i 11 kampe. Trods de dårlige resultater må man også give lidt kredit til ’De grønne’, der spillemæssigt har været niveauer over, hvad resultaterne ellers antyder.

Sommerpausen er stort set altid ensbetydende med udskiftninger i truppen og Avarta træner, Benny Gall, regner da også med, at der sker noget på den front.

”Der kommer altid til at ske et eller andet, nogle vil forsvinde og andre vil komme til, men ikke noget voldsomt. Stammen og hjertet i holdet vil forblive, ” udtaler Benny Gall.

Erkender svigende nederlag

Kampen der blev talt meget om hos ‘De Grønne Supportere’ var kampen i Valbyidrætspark, hvor Avartas helt store chance glippede. Havde Benny Galls tropper vundet kampen, havde de spillet sig op på en aktuel andenplads, men holdet tabte og det blev starten på en lang nedtur.

Cheftræneren erkender,

at det var en skuffelse der aldrig helt blev fjernet.

”I Frem-kampen på udebane får vi et lille knæk. Selvom jeg synes det er mærkeligt. Jeg tror, at spillerne og folkene omkring holdet blev lidt for ramt og den skuffelse satte tydeligere spor end vi lige havde regnet med og det lykkedes os aldrig, at få den skuffelse fjernet helt,” lyder det fra Benny Gall.

Positive takter i slutkampene

Avartatruppen er for tiden på sommerferie, men snart vender de tilbage til det grønne græs i Espelunden for at bevise, at det der skete i foråret var en fejl.

”Jeg synes, at de sidste par kampe, blandt andet mod Ringkøbing og i den sidste kamp mod Kjellerup, at vi faktisk lykkedes fint med at spille 4-3-1-2 og der har vi både Offenberg, Thiago og Oliver Carrara i spil på samme tid og det kunne tænkes, at vi vil forsætte med at bruge den opstilling i opstarten, ” udtaler Benny Gall.