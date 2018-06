Dugfrisk student ser frem til vogntur

Mandag morgen blev Alma Dyring Larsen årets første student på Rødovre Gymnasium. På biledet hejser hun Dannebrog i skolegården mens rektor Peter Ditlev Olsen kigger til Foto: Red.

student Alma Dyring Larsen er årets første student og hun fik traditionen tro æren af at sende Dannebrog til tops i skolegården på Rødovre Gymnasium.

Af Mike Hjulmand

Studenterhuerne bliver i disse uger sat på hovederne af utrolig mange gymnasieelever landet over. Mandag morgen blev Alma Dyring Larsen den første student på Rødovre Gymnasium.

For mange elever har de sidste uger været en følelsesmæssig rutschetur. Snart kommer lettelsen over de afsluttede eksamener og bagefter kommer de mange spørgsmål omkring hvad fremtiden skal bringe, men først står den på den traditionsrige vogntur.

Annonce

”Det er mærkeligt at tænke på, at det hele er slut, når man har været vant til, at gå her på Rødovre Gymnasium, men nu ser jeg frem til vognturen og det glæder jeg mig meget til, ” siger Alma Dyring Larsen, der var dette års første student på RG.

Hvad Alma skal lave efter sommerferien, ved hun ikke endnu, men der bliver formentlig ikke meget skolearbejde.

”Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal endnu, men jeg tror, at jeg tager et sabbatår, ” lyder det fra den dugfriske student, der var oppe i AT, Almen Studieforberedelse, i den sidste eksamen, som hun afsluttede med et 7-tal.