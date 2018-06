Boulevarden der blev glemt

Jannie Kejrholdt savner vedligeholdelse af Hendriksholm Boulevard, der blandt andet har græsarealer langs den ene side af kørebanen. Foto: Arkiv

læserbrev Jeg har sammen med min familie boet på Hendriksholms Boulevard i det sydlige Rødovre i 13 år, og da vi købte vores hus var Hendriksholms Boulevard pæn og vi var glad for at bo der, fordi den blev vedligeholdt af kommunens medarbejdere.

Af Jannie Kejrholt Hendriksholms Bouelvard

Hvis man kigger på vores boulevard nu, så bliver der ikke længere klippet græs rundt om træer og lygtepæle, så der er græsset blevet meget højt og kanterne på græsområderne bliver heller ikke rettet til længere, så hele vejen ned langs boulevarden mangler der mellem 30 – 40 cm. af fortovet, der nu er dækket af græs. De flotte kantsten som er lagt i indkørslerne foran hvert hus er ikke længere synlige med mindre man som nogle af os, der bor på boulevarden sørger for, at fjerne græsset i indkørslen selv.

Fortovet er et kapitel for sig selv, det er så ujævnt og farligt på grund af, at træernes rødder har ødelagt det. Ofte ser jeg nogle af kommunens ældre borgere gå ude på selve kørebanen med deres rollatorer for ikke at falde, hvilket i mine øjne ikke er helt hensigtsmæssigt.

Ikke en klage

Jeg er glad for at bo i en grøn kommune som Rødovre Kommune er, men hvis man vil se sig selv som en sådanne, så må man også ansætte medarbejdere derefter, så tingene ikke forfalder.

Mit indlæg her i avisen skal ikke ses som en klage, men et ønske til kommunen om at kigge forbi boulevarden og få den gjort pæn igen, så vi kan se, at den ikke er blevet glemt hos jer og så vi igen kan være stolte af vores boulevard som dagligt bliver besøgt af rigtig mange indbyggere når de kører deres børn til og fra skole.

Opsamling af blade om efteråret tager vi når vi kommer til efteråret igen medmindre kommunen også her tager boulevardens/lommunens mange blade alvorligt, så vi på boulevarden kan komme på arbejde til tiden om morgen ved ikke at skulle bruge timer på at rydde indkørslerne.