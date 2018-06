Blomsterbinderi i høj klasse

Camilla Kjærgaard Christiansen er klar til blomsterdyst på lørdag. Foto: SignElements

dm i blomster På lørdag byder landets hovedstad velkommen til danmarksmesterskaberne i blomsterkunst og Rødovre er repræsenteret i form af Camilla Kjærgaard Christiansen, der arbejder i Elsebeth Blomsterbinderi i Rødovre Centrum.

Af Mike Hjulmand

Københavns Rådhus er i år stedet, hvor der skal bindes og dystes til den helt store guldmedalje. Landets hovedstad byder 22 af Danmarks allerbedste blomsterdekoratører velkommen til DM-dysten, som kommer til at byde på en kreativ og inspirerende konkurrence. Deltagerne har kvalificeret sig gennem lokale mesterskaber over hele landet og det gælder ikke bare om, at binde den smukkeste buket. Konkurrencen udfordrer nemlig deltagerne til, at ramme et ekstremt højt niveau. Deltagerne udfordres i flere forskellige ting, faglig dygtighed, kreativitet, innovation, indlevelse, forståelse, formgivning og farvesans. Alle disse ting får blomsterdekoratørerne brug for, hvis de skal drømme om at nå til tops. Camilla Kjærgaard Christiansen arbejder til daglig hos Elsebeth Blomsterbinderi i Rødovre Centrum og er en af de 22 deltagere ved mesterskabet. Hun håber at nå langt, men forberedelserne har ikke været helt optimale.

”Det bliver da fedt og jeg håber selvfølgelig på at vinde, men jeg er også på barsel og jeg har ikke kunne forberede mig så meget som jeg gerne ville,” lyder det fra Camilla.

Gratis adgang

Rådhussalen ligger gulv til når opgaverne skal udføres til DM i blomsterkunst. Tre opgaver skal udføres, en uden forberedelses tid og to opgaver, hvor deltagerne i månederne op til har kunne forberede sig.

Hvis det har interesse er der åbent for tilskuere. Selve konkurrencen foregår om lørdagen og søndag er der medaljeoverrækkelse. Lørdag er rådhussalen åben fra 10-16 og søndag fra klokken 10-15. Der er gratis indgang begge dage.