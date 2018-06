Blå huer i Viften

Prisen for årets kursist gik i år til det samlede kursistråd for deres indsats for det sociale miljø på skolen. Foto: Privat

skole Der var højt humør i Viften, da afgangskursisterne på Vestegnen HF & VUC Rødovre forleden fik overrakt deres eksamensbeviser.

Af Christian Valsted

Torsdag den 28. juni var en glædens dag for kursisterne for Vestegnen HF & VUC Rødovres. Her dimitterende de nemlig og fik overrakt deres eksamensbeviser for enten en 9./10. klasse, en HF eller enkelte fag. Årets translokation løb af stablen på Viften, hvor fremmødet, ud over kursisterne, talte både venner, familie og personale fra skolen. Alle var de samlet for at fejre de nyudklækkede studenter og kursister.

Verden ligger åben

»I er færdige med eksamen, og I er færdige med eksamenslæsning. Verden ligger åben til at komme videre i uddannelsessystemet og få jer en uddannelse. Men i dag handler det om at blive fejret! I dag er der ingen i morgen, i dag skal I bare være i nuet,« lød det fra direktør Tue Sanderhage, som stolt havde taget scenen.

Traditionen til trods var der i år ingen kåring af årets kursist. I stedet blev hele kursistrådet og festudvalget æret: »Ingen enkeltpersoner skal fremhæves i år. Det skal i stedet dem, der støtter de sociale og demokratiske fællesskaber på skolen.« Ifølge direktøren giver kursistrådets fremragende arbejde plads til delingen af frie tanker i stærke fællesskaber, som han håber og tror på, vil kunne føres videre dem, der fortsat ønsker at investere i fællesskabet.

Efter talen uddeltes både klapsalver og naturligvis eksamensbeviser, som kursisterne fik overrakt én efter én. Udenfor ventede studentervognene, friheden – og fremtiden. Foto: privat