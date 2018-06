Bål eller ej – Sankthansfest blev tilløbsstykke

er var sol over Rødovre Byggelegeplads Sankthansaften. Godt 700 gæster besøgte byggelegepladsen, hvor borgmester Erik Nielsen (S) holdt båltale og heksen blev brændt af på alternativ vis. Foto: Privat

Rødovre Byggelegeplads anslår, at godt 700 besøgende lagde vejen forbi kommunens store byggelegeplads lørdag aften til Sankthans-fest.

Af Christian Valsted

På trods af afbrændingsforbuddet fra Hovedstadens Beredskab havde Byggeren, i samarbejde med støtteforeningen Rødovre Byggelegeplads Venner, RBV, stablet et stort familie-

arrangement på benene og de mange fremmødte blev hverken snydt for borgmesterens båltale eller knitrende bål og en livlig heks. Hekseafbrændingen, som oftest er det helt store højdepunkt til Sankthans, var dog noget alternativt udført, som en konsekvens af afbrændingsforbuddet.

I stedet for flammer og ild sørgede en røgmaskine og en stor projekter for, at der alligevel kom visuelt fut i heksen, der meget kreativt fløj afsted via et snoretræk.

”Vi havde en fantastisk aften og der var især mange børnefamilier der kiggede forbi,” siger leder John Sommerset, der kun har rosende ord til overs for personalets opfindsomhed med det alternative sankthansbål.

”Jeg er helt bjergtaget over, at det kan lykkedes at lave et så flot bål med lys, lyd og snoretræk. Heksen fløj ind og gemte sig i ’Bygger-skoven’ og forheksede bålet, så det skiftede farve,” forklarer John.

Det er anden gang i Byggerens historie, at den årlige Sankthans-fest bliver afviklet uden bål. Sidst det skete var i 1992 og den sommer vandt Danmark som bekendt europa-

mesterskabet i fodbold. Om årets afbrændingsforbud er et tegn fra oven om, at VM-guldet er på vej til Danmark, er til fri fortolkning.

”Lad os bare drage de paralleller, for der kan vel ske en overraskelse igen, ligesom der gjorde i 92’,” siger John Sommerset.